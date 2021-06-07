الصحة: إغلاق 70 منشأة طبية خاصة مخالفة بـ 3 محافظات 

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق 70 منشأة طبية خاصة مخالفة بمحافظات الدقهلية، المنيا والفيوم، اليوم الاثنين، وذلك خلال حملات موسعة شنتها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص التابعة للوزارة، في إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الطبية والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، مؤكدًا تشديد الرقابة على تلك المنشآت من خلال الحملات التفتيشية الدورية للتأكد من حصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق سياسات مكافحة العدوى، ووجود عمالة مؤهلة، ومراجعة صلاحية الأدوية ووضعها في أماكن مرخصة، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يضمن للمرضى الحصول على أفضل خدمة طبية.

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