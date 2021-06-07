أخبار سارة لجمهور الزمالك بشأن أرض 6 أكتوبر

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توصلت لجنة الزمالك المؤقتة بقيادة حسين لبيب، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، إلي إتفاق شبه نهائي بين الطرفين للوصول إلي حل في إستعادة أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر.

ينص الإتفاق بين وزير الشباب والرياضة، وإدارة مجلس الزمالك، بشكل غير نهائي إلي الإلتزمام بالبدء في عملية الإنشاء، في أقرب وقت ممكن، بأرض النادي بمدينة 6 أكتوبر.

كشف طارق جبريل الأمين العام لصندوق نادي الزمالك، في الساعات الماضية، حقيقة أرض الفريق وسحب الأرض من النادي بسبب تأخرة النادي في عملية الإنشاء، والي لم يتم منها 2 % علي حسب الإنشاء المتفق عليه في السابق.

الزمالك يستلم الأرض بحضور وزير الرياضة

إستلم فريق نادي الزمالك أرض مدينة 6 أكتوبر، بمساحة تتعدى الت 120 فدان، والتي تم إفتتاحها في السابق، علي مرتضي منصور رئيس النادي الأسبق، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، وباقي مجلس إدارة الزمالك، بوضع حجر الإنشاء.

كشف الإعلامي عبد الناصر زيدان في بث مباشر علي صفحة الشخصية في الساعات الماضية، من قلب أرض نادي الزمالك، ليثير الجدل في تحول الارض إلي مقالب نفايات المباني المجاورة.

في السابق عنما إستلم مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار السابق مرتضي منصور، من اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، هذه الأراضي كانت الأراضي التي حولها، لا توجد بها أي منشئات أو مستعمرات سكنية، ولكن في بث زيدان اليوم أوضح تحول الأراضي المجاورة إلي مجمعات سكنية وكمبوندات.

طارق جبريل يوضح سبب سحب الأرض

أكد طارق جبريل أمين صندوق نادي الزمالك في لقاء حصري علي قناة الزمالك، انه تم سحب الأرض من نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر، بعد تحصيل قيمة 2000 عضوية للنادي، تم سحب الأرض والتي يبلغ أكثر من 120 فدان، بسبب عدم البت في الإنشاء من قبل النادي، ولو بنسبة 2 %، وعدم إثبات الجدية في تنفيذ المشروع.