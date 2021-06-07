كرم جبر: ما حدث فى مصر من إنجازات فى السنوات الأخيرة يشبه المعجزة

جدة - نرمين السيد - أكد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن الهيئات الثلاث، الأعلى للإعلام والوطنية للصحافة والوطنية للإعلام ناقشت خطة الاحتفال بذكرى 30 يونيو وتنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أن الخطة بها بنود كثيرة وستقدم لوسائل الإعلام وتلقى الضوء على ما تم من إنجازات خلال السنوات الماضية.





وقال جبر ـ فى اتصال هاتفى مع قناة "اكسترا نيوز" الفضائية لبرنامج "أحداث اليوم" مساء اليوم الإثنين، إن الدولة المصرية قبل 8 سنوات كانت تتجه لعهد العصور الوسطى، واصفا ما حدث من إنجازات فى السنوات الأخيرة بأنه غير مسبوق ويشبه المعجزة.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن الفترة التى أعقبت عام 2011، وما حدث من سطو جماعة الإخوان على الدولة، كانت تتجه بالدولة وقتها إلى العصور الوسطى وعصر السياف والجلاد لتكون دولة خارج القانون، إلا أن العناية الإلهية أنقذت مصر وحفظها الله برئيس وبشعب استطاع أن يقف فى ظهر رئيسه، وجيش عظيم ليس له ولاء ولا انتماء إلا الدفاع عن أرضها، وليس له قبلة يتجه إليها إلا مصر، فكان يجب توجيه الشكر للجيش المصرى لما قدمه خلال الفترة الماضية.

واستعرض جبر الانجازات التى تحققت فى البلاد تحت قيادة الرئيس السيسى من خلال بناء الدولة واسترداد مكانتها ودورها فى محيطها الاقليمى والدولى والنجاحات التى تحققت من خلال تطوير العشوائيات والصناعة والزراعة والتجارة والصحة والنقل والاقتصاد.

وأضاف جبر أن الإعلام المصرى ليس تعبويا ولا موجها، بل يقدم الحقائق من خلال دوره المنصوص عليه فى القانون، مشيرا إلى أن كلمة السر فى الاستقرار الذى تعيشه البلاد هو استقرار الجيش المصرى والذى يضم جميع شرائح الشعب المصرى بكل أطيافه.

واستطرد بالقول:" إن معظم الدول العربية انهارت حينما تفككت جيوشها كسوريا واليمن وليبيا والعراق".

وتابع " إنه ورغم ما حدث بعد 2011 من أزمات مرت بها البلاد (حيث كنا ننام على أزمة ونستيقظ على أزمات، كانقطاع الكهرباء وأزمة البوتجاز وغيرها من الأزمات) إلا أن مصر استطاعت خلال 7 سنوات القضاء على كل هذا، وأن يكون هناك وفرة فى الإنتاج بكافة السلع والخدمات".

وأكمل "يتم الآن إعداد الشباب وتمكينهم، كما أن المرأة المصرية أصبحت الآن موجودة أيضا فى المحافظات وداخل البرلمان وأخير سيصبحن قاضيات مما يعد انجازا لهن، لافتا إلى أنه كان من المستحيل أن تجلس المرأة على مقعد القضاء قبل 15 سنة".