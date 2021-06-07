محمد إسماعيل يكشف لـ دوت الخليج كواليس مناقشة تشريعية النواب لطلبه بشأن مسابقة الشهر العقارى «فيديو»

/635023/محمد-إسماعيل-يكشف-لـ-تحيا-مصر-كواليس-مناقشة-تشريعية-النواب-لطلبه-بشأن-مسابقة-الشهر-العقارى-فيديو

تحدث النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن مضمون طلب الإحاطة الذى تقدم بشأنه فى الجلسة التشريعية اليوم.

محمد إسماعيل يشير إلى تفاصيل اجتماع التشريعية

وقال عضو مجلس النواب، محمد إسماعيل لـ دوت الخليج:" ناقشنا اليوم فى اللجنة التنشريعية طلب الإحاطة الذى تقدمتُ به بشأن إعلان نتيجة مسابقة الشهر العقارى الصادر فى يناير 2016، والذى تقدم لها 100 ألف شخصي، والغير معلن نتيجتها حتى الآن، مما دفع الشباب المتقدمين المطالبة بحقهم في تحديد مصير هذه المسابق، وذلك بحضور ممثلى من وزارة العدل المسئولة عن المسابقة.

محمد إسماعيل يتقدم بطلب الإحاطة بشأن مسابقة الشهر العقارى

وتابع عضو مجلس النواب، محمد إسماعيل:" خلال عام 2017 تم تشكيل لجنة للإصلاح الإدارى وتم إيقاف التعيين فى الدولة، وبناء عليه طالبنا وزارة العدل بإعلان نتيجة تلك المسابقة وحسم الأمر أو التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في استكمال الاختبار للمتقدمين وفقا للمعايير الجديدة.

وأكد عضو مجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محمد إسماعيل، أن وزارة العدل أخذت الطلبات والمقترحات المقدمة، لدرستها وموافاة اللجنة بالردود على تلك المقترحات فى أقرب وقت.