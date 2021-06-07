/635024/استفتاء-الكاف-صلاح-يفوز-بإكتساح-بهدفه-فى-أمم-أفريقيا-2019-فيديو

تصدر الفرعون المصري محمد صلاح، لاعبالفريق الإنجليزي ليفربول، الاستفتاء الذي طرحه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، للهدف الأفضل خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي أقيمت في مصر.

نشر الاتحاد الإفريقي استفتاء على أربعة أهداف لـ 4 لاعبين من المنتخبات التي شاركت في البطولة، وهو محمد صلاح (مصر)، ورياض محرز (الجزائر)، أوديون إيجالو (نيجيريا)، ومايكل أولونجا (كينيا).

نجح محمد صلاح في الحصول على أكثر من 50 % من أصوات المشاركين في الإستفتاء الذي بلغ عددهم حوالي 900 فرد في الساعة الأولى من طرحه في البطولة، ومازالت التصويتات علي الإستفتاء مستمر لصلاح بالرغم من إنتهاء موعد الإستفتاء.

دخل الفرعون الصغير محمد صلاح في الاستفتاء بهدفه في مرمى الكونغو الديمقراطية الذي جاء في الدقيقة 43 من عمر المباراة، ليحسم نتيجة اللقاء لصالح الفراعنة بهدفين نظيفين، في الدور الثاني من دور المجموعات للبطولة.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول في الموسم

حقق محمد صلاح، هداف فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي المنتهي برصيد 22 هدفا، ووصيف هدافي المسابقة، خلفاً للإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، الذي حسم اللقب لصالحه برصيد 23 هدف.

غاب محمد صلاح، مهاجم ليفربول، في قائمة المرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم المنتهي، رغم أدائه المميز ومساهمته في تأهل الريدز لدوري أبطال اوروبا الموسم المقبل.

وضم التشكيل المثالي 6 لاعبين من فريق مانشستر سيتي الحائز على اللقب للمرة الثالثة تحت قيادة الإسبني بيب جوارديولا، ولاعبين من مانشستر يونايتد، ومثلهما من توتنهام هوتسبير، ومحمد صلاح من ليفربول.

وجاء التشكيل المثالي على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون (مانشستر سيتي)

خط الدفاع: جواو كانسيلو (مانشستر سيتي) - جون ستونز (مانشستر سيتي) - روبن دياز (مانشستر سيتي) - لوك شو (مانشستر يونايتد).

خط الوسط: إلكاي جوندوجان (مانشستر سيتي) - برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) - كيفن دي بروين (مانشستر سيتي).

خط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول) - هيونج-مين سون (توتنهام هوتسبير) - هاري كين (توتنهام هوتسبير).