/635025/شطة-مصر-الأقرب-لإستضافة-كأس-أمم-إفريقيا-والأهلي-سيعبر-الترجي-بكل-سهولة

أكد عبد المنعم شطة نجم الأهلي السابق أن مصر تقترب من إستضافة بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 الصيف القادم، بعد الظهور بشكل متناسق وجيد في إستضافة النسخة الماضية من البطولة، والإستعداد بكل التجهيزات المتكاملة للبطولة في وقت لم يتجاوز الـ 6 أشهر.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن": "الكاميرون لا تستطيع إستضافة 24 منتخبا على مستوى القارة، لأنها تحتاج إلي 6 ملاعب لخوض المباريات عليها بجانب الفنادق، وأن مصر هي الدولة الوحيدة القادرة على إستضافة البطولة".

وتابع: "من الصعب تأجيل البطولة مرة أخرى، وسيكون هناك تركيز شديد من جانب اللجنة المنظمة للبطولة لمدة شهرين قادمين، وإذا لم يتم الإنتهاء من عمل الملاعب والفنادق، سيتم سحب حق الإستضافة".

وأستكمل: "على نهاية شهر يونيو القادم سيكون هناك القرار النهائي في تنظيم بطولة إفريقيا، ومصر تنظم حاليا جميع بطولات العالم على جميع المستويات، ولابد أن تعرف مصر حق الإستضافة قريبا".

مباراة الأهلي والترجي التونسي

واختتم: "النادي الأهلي يستطيع تخطي عقبة نادي الترجي التونسي، والأهلي يأخذ كل مباراة على حدا ولدي ثقة كبيرة بأن يفوز النادي الأهلي بالمباراة والصعود للمباراة النهائية للبطولة". يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قرر تأجيل قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 التي ستقام في الكاميرون مطلع العام المقبل.

نسخة 2019 لأمم أفريقيا

سحب الاتحاد الإفريقي في النسخة الماضية 2019، برأسة أحمد أحمد، بطولة كأس أمم أفريقيا من البلد المستضيف الكاميرون، قبل إنطلاق البطولة بسبعة أشهر بسبب تأخر البلد المستضيف في تشيد المباني الخاصة والمستضيفة للبطولة.

رحبت مصر الكبيرة بتنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، بعد إنسحاب البطولة من البلد المستضيف الكاميرون، بقرار من رئيس الاتحاد السابق أحمد أحمد، ونجحت مصر بالفعل في تنظيم البطولة والتجهيزات القوية والمنظمة في فترة قصير لا تتعدي 6 أشهر.