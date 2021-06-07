/635026/فينالدوم-يغير-وجهته-من-إسبانيا-إلي-فرنسا

تغيرت وجهة الهولندي فينالدوم لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، في الفترة الأخيرة، من إسبانيا إلى فرنسا، بعد تداول الأخبار في الفترة السابقة، وفي بداية الإنتقالات الصيفية حول إنضمامة إلى فريق برشلونة.

وقع الهولندي فينالدوم، لاعب خط الوسط الهجومي في صفوف الريدز، مع الفريق الباريسي باريس سان جيرمان، عقد يمتد إلى 2024، في قيمة تسويقية حرة بدون أي جزائات مع فريقة السابق ليفربول.

نص عقد فينالدوم مع فريقة الجديد باريس سان جيرمان، علي عقد لمدة موسيمين مع إمكانية التجديد للفريق في حالة مواصلة الفريق الإستفادة من خدماته في صفوفه.

ويشمل عقده أيضاً على حصول اللاعب 8.5 مليون يورو سنوياً، وجاء ذلك خلال الإنتقالات الصيفية الجارية، ولم يتم الإعلان عن القيمة التسويقية للاعب بعد، وسيتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي في الأيام القليلة القادمة.

فينالدوم مع ليفربول الإنجليزي

قدم فينالدوم صاحب الثلاثون عام، مع فريق ليفربول خلال خمسة مواسم بقميص النادي قادم في موسم 2016 ، 2017 من فريق نيو كاسل بالدوري الإنجليزي الممتاز، ليتوج بالعديد من الألقاب مع الفريق على المستوى المحلي والقاري، والعالمي.

شارك فينالدوم مع ليفربول في موسم 2020 / 2021 في 38 مباراة، إستطاع أن يسجل من خلالها هدفين، وتلقى بطاقة صفراء وحيده في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي دوري أبطال أوروبا شارك في 9 مباريات في الموسم، ولم يحالفه الحظ في التسجيل، وتلقي بطاقتي صفراء في البطولة.

التشكيل المثالي لرابطة المحترفين

حراسة المرمى: إيدرسون (مانشستر سيتي)

خط الدفاع: جواو كانسيلو (مانشستر سيتي) - جون ستونز (مانشستر سيتي) - روبن دياز (مانشستر سيتي) - لوك شو (مانشستر يونايتد).

خط الوسط: إلكاي جوندوجان (مانشستر سيتي) - برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) - كيفن دي بروين (مانشستر سيتي).

خط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول) - هيونج-مين سون (توتنهام هوتسبير) - هاري كين (توتنهام هوتسبير).