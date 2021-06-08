صور : تحف ومجوهرات.. دوت الخليج يكشف كنوز شقة الزمالك الثمينة

جدة - نرمين السيد - وكانت إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة، عثرت على كمية من المجوهرات والأحجار الكريمة والتحف الأثرية بإحدى الشقق في منطقة الزمالك تغطى مساحة الشقة تقريباً، وتم إخطار مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى المستشار محمد شوقى الذى أخطر المستشار عمر مروان وزير العدل بالواقعة.



وقررت إدارة التفتيش تشميع الشقة وتعيين حراسة مشددة عليها، وندب عدة لجان من الجهات المتخصصة لحصر وفحص الموجودات تحت الإشراف المباشر اليومى لعدد من قضاة التنفيذ، على أن يتم إعداد تقرير بما تنتهى إليه هذه اللجان حتى يتم اتخاذ اللازم قانوناً على ضوئه.