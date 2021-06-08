فيديوجراف.. مصر على بعد خطوات من إنتاج لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - ويتناول الفيديوجراف كيف أصبحت مصر على بعد خطوات من إنتاج لقاحات كورونا. وأشارت الوزيرة، فى تصريحات تليفزيونية، أن مصر بها شركات أدوية عملاقة منذ الستينيات، مضيفه: "سينوفاك المصنع فى مصر هو نفسه سينوفاك المصنع فى بلده أو فى أى دولة تانية مافيش أى فرق".

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