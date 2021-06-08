انت الان تتابع تفاصيل خبر بالفيديو.. بريطانيا تضع مصر على القائمة الحمراء للسفر وأول تعليق من وزيرة الصحة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قام الإعلامي عمرو أديب بسؤال وزير الصحة عن أسباب وضعها مصر على القائمة الحمراء للسفر إليها، والتي تلزم القادمين إليها من مصر على الخضوع للحجر الصحي بشكل ملزم لمدة 10 أيام، وردت هالة زايد على سؤال أديب خلال برنامجه الحكاية المذاع على شاشة قناة إم بي سي الفضائية.

بريطانيا تضع مصر على القائمة الحمراء للسفر وأول تعليق من وزيرة الصحة

وأشارت وزير الصحة الدكتورة هالة زايد إلى أن مصر تلقت قرار بريطانيا بشئ من العجب، وأضاف أن هناك تواصل مع سفارة بريطانيا في من أجل تحديد موعد للقاء السفير البريطاني بمكتبة فور عودته لمصر.

وأضافت الدكتورة هالة زايد حول وضع بريطانيا مصر على القائمة الحمراء، وقالت أن السفير المصري في بريطانيا يتواصل مع السلطات هناك لعرض تجربة مصر في تعاملها مع فيروس كورونا، وأكدت أنه بعد عرض التجربة المصرية للتعامل مع الجائحة سوف يتم تعديل قرار الدولة البريطانية، لأنها قد تكون تلقت معلومات خاطئة عن هذا الأمر.

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وتوقعت وزيرة الصحة الصحة أن يكون قرار وضع مصر بالقائمة الحمراء أمر مؤقت،وأكدت أنه يتم مراجعة هذه القائمة بشكل دوري، وكانت بريطانيا وضعت مصر وأفغانستان وكوستاريكا والسودان وسريلانكا وتوباغو وترينيداد إلى تلك القائمة.