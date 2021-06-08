أحمد الشرقاوي يكشف لـ دوت الخليج رؤيته فى الاختصاصات الجديدة للمحكمة الدستورية«فيديو»

/635027/أحمد-الشرقاوي-يكشف-لـ-تحيا-مصر-رؤيته-فى-الاختصاصات-الجديدة-للمحكمة-الدستوريةفيديو

قال النائب احمد الشرقاوي عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون إضافة الاختصاصات الجديدة للمحكمة الدستورية العلياـ والرقابة ى قرارات المنظمات الدولية وعلى احكام المحاكم الأجنبيةـ، كان يلزمه من البداية النقاش كان يلزمة من البداية وفقا للمادة 191 أن يؤخذ رأي المحكمة الدستورية العليا وقد طالبت بذلك أثناء مناقشته باللجنة التشريعية.

وأضاف النائب احمد الشرقاوي في تصريحات لموقع دوت الخليج أن المادة 191 ألزمت المشرع أن يأخذ رأى المحكمة الدستورية في نقاش يخصها، موضحا أنه على المجلس أن يرسل للمحكمة الدستورية وأن يأخذ رأيها قبل مناقشة مشروع القانون بشكل كامل. وأشار إلى أنه تمت المطالبة بإستدعاء أحد ممثلي مؤسسات التحكيم الوطنية لأخذ رأيه بالموضوع، وكذلك وزير الإستثمار لمعرفة مدى تأثير هذا القانون على تعاقدات الدولة المصرية.

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