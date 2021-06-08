رابط تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة 2021 للحصول على دعم ال 500 جنيه مصري

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عمر شويل - جدة كثرت عمليات البحث لمعرفة رابط تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة 2021 والتي تهم الكثير من المواطنين، المستفيدين من تلك المنحة المقدمة عبر موقع وزارة القوى العاملة، بعد أن قررت الحكومة المصرية صرف تلك المبالغ المالية إلى عدد من المواطنين العمال المتضررين من الإصابة بوباء كورونا، وكانت وزارة القوى العاملة قد قدمت المساعدات المالية بالفعل على ستة دفعات بموافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فتم صرف مبلغ 500 جنيه مصري في كل مرة للعديد من الفئات المستحقة للدعم.

رابط تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة 2021

أطلقت وزارة القوى العاملة منحة العمالة الغير منتظمة للعديد من الفئات الأكثر احتياجًا للدعم، والتي من بينها الأرامل والمطلقات والفئات من محدودي الدخل الذين ليس لديهم دخل ثابت، حيث يسعى الجميع إلى التسجيل في المنحة للحصول على المبالغ المالية، حيث يتم التسجيل إلكترونيًا عبر موقع وزارة القوى العاملة، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية :

الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة.

ملئ البيانات المطلوبة الخاصة بالتسجيل.

الضغط على أيقونة التسجيل، ليتمكن العامل من إرسال بياناته إلى الوزارة.

يذكر أنه إلى الآن ليس هناك أي بيانات رسمية حول فتح التسجيل للحصول على منحة العمالة الغير منتظمة مرة أخرى أو التسجيل فيها للمواطنين الجدد، علمًا بأن آخر دفعة تم صرفها كانت في شهر مارس الماضي، وهي الدفعة السادسة، وليس هناك أي أنباء رسمية عن صرفها إلى الآن.

الفئات المستبعدة من صرف منحة ال 500 جنيه

أوضحت وزارة القوى العاملة أنه هناك عدد من الفئات التي تم استبعادها من صرف المنحة المقدمة من الحكومة المصرية، سعيًا وراء صرفها للفئات الأكثر ضررًا، وتلك الفئات الممنوعة هي :

المواطنين أصحاب الأملاك الزراعية.

المتوفين.

الأطفال.

الأفراد الذين يحصلون على منح تأمينية أخرى.

المواطنين الذين يحصلون بالفعل على معاشات.

المواطنين ممن لم يقوموا بتحديث بياناتهم.

الأشخاص الذين يمتلكون سيارة.

الأفراد الشركاء في إحدى الشركات الخاصة.

الأشخاص غير المصريين.

المواطنين ممن لديهم أبناء في مدرسة دولية.

الأفراد الذين لديهم سجل تجاري.

المواطنين من غير المسجلين في وزارة القوى العاملة.

المواطنين المقيمين خارج مصر.

وذلك سعيًا من الوزارة وراء إعطاء تلك المنحة للمستحقين لها فقط.