فيديوجراف - مصر تحتضن مقر منظمة تنمية المرأة .. اعرف التفاصيل

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتحمل مصر تسديد حصة المساهمات السنوية للدول الأقل نموا فى "منظمة تنمية المرأة"، وعددها 22 دولة، سواء التى صادقت على النظام الأساسى وانضمت بالفعل، أو تلك التى لم تصادق وفى طريقها للانضمام.





جاء ذلك، خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة. ووجه الرئيس بتخصيص مبنى مستقل متكامل كمقر لـ "منظمة تنمية المرأة"، مع تأثيثه وتزويده بجميع الخدمات اللازمة، كما شدد على الاهتمام داخل المنظمة بإقامة مركز بحثى لإعداد دراسات معمقة ومتشعبة لتوليد الأفكار اللازمة للنهوض بأحوال المرأة، فضلاً عن إيلاء العناية المطلوبة لعلاقة "منظمة تنمية المرأة" بالمنظمات الدولية.

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