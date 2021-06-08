تستمر لمدة شهر .. أهم التحويلات المرورية لـ تطوير الطريق الدائرى

جدة - نرمين السيد - عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، تزامنا مع استكمال أعمال التطوير القائمة بتقاطع الطريق الدائرى مع محور الأوتوستراد ضمن مشروع توسعة الدائرى.





وقررت الإدارة العامة للمرور تنفيذ بعض الإجراءات التى تتمثل فى: الغلق الكلى لمطلع الطريق الدائرى للقادم من مناطق المعادى ويرغب فى الوصول لمناطق الجيزة و6 أكتوبر مع استكمال سير المركبات بمحور الأوتوستراد تجاه كوبرى الحضارات فمناطق الكورنيش. وقررت استقطاع أجزاء من نهر الطريق بمحور الأوتوستراد بالاتجاهين لوضع الدعامات الساندة لأعمال التوسيعة، والاستبقاء على عرض 10 أمتار بكل اتجاه لخدمة الحركة المرورية الطولى.. على أن يتم بدء تنفيذ الأعمال اعتباراً من الساعة 12 صباح اليوم الثلاثاء، ولمدة شهر.

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