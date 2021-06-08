هيئة الأنفاق تعلن موعد افتتاح الخط الأول من القطار الكهربائى

جدة - نرمين السيد - أعلن اللواء عصام والى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن افتتاح الخط الأول من القطار الكهربائى سيكون فى شهر أكتوبر المقبل، لافتا إلى أن إجمالى الخط يصل إلى 103 كيلو مترات.





وقال، فى تصريحات لـ برنامج المواجهة، المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، إن هناك رؤية لتطوير شبكة النقل وتحويلها من خطوط نقل، إلى شبكة تربط محافظات القاهرة الكبرى بالنقل الكهربائى، موضحا أن الهيئة القومية للأنفاق افتتحت المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق فى شهر أغسطس الماضى. وأشار رئيس الهيئة القومية للأنفاق إلى أن "الهيئة" بدأت العمل فى الخط الرابع وكذلك تعمل فى المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق. ولفت إلى أن القطار الكهربائى أهم وسيلة نقل جماعى فى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن هناك فوائد كثيرة للقطار الكهربائى منها أنه وسيلة نقل آمنة لها مردود اقتصادى يعود على الدولة المصرية وكذلك على المواطن وتتمتع بجودة كبيرة.

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