طقس الثلاثاء .. استقرار درجات الحرارة .. عظمى القاهرة 33

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الثلاثاء حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.





ويكون الطقس لطيفا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. حالة الطقس اليوم وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .. أما بالنسبة لحالة البحرالأحمر فتكون معتدل الى مضطرب وإرتفاع الموج فيه من مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 33 20 الإسكندرية 29 18 وادى النطرون 31 19 طنطا 33 20 شبين الكوم 33 20 دمنهور 31 19 بلطيم 29 19 مطروح 29 17 السلوم 33 19 سيوة 36 18 بورسعيد 29 20 دمياط 28 19 الزقازيق 33 20 المنصورة 33 20 الاسماعيلية 34 19 السويس 33 20 العريش 30 19 رفح 29 19 رأس سدر 32 21 نخل 31 16 نويبع 35 25 طابا 32 21 كاترين 32 17 الطور 31 24 شرم الشيخ 36 26 الغردقة 36 26 مرسى علم 35 24 الفيوم 34 21 بنى سويف 35 21 المنيا 35 20 أسيوط 36 21 سوهاج 38 22 قنا 40 23 الأقصر 41 24 أسوان 41 25 ادفو 41 25 أبوسمبل 39 24 الوادى الجديد 38 24 حلايب 34 27 شلاتين 37 26

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