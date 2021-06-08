توجيهات الرئيس بتعزيز دور القطاع الخاص فى النمو الاقتصادى .. حديث الصحف

جدة - نرمين السيد - فمن جانبها، قالت صحيفة الأهرام تحت عنوان "تعزيز دور القطاع الخاص كشريك فى التنمية .. الرئيس: خفض زمن الإفراج الجمركى وحوكمة المنظومة الضريبية" إن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بتعزيز دور القطاع الخاص كشريك مهم فى النمو الاقتصادى خلال الفترة المقبلة مع العمل على تذليل أية عقبات قد تحول دون تحقيق ذلك.

جاء ذلك، خلال اجتماع الرئيس السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات التطوير بوزارة المالية.

وفيما يتعلق بالمنظومة الجمركية، عرض وزير المالية الإجراءات المتخذة من قبل مصلحة الجمارك لتقليل زمن الإفراج الجمركى، بما فيها مشروع النافذة الواحدة، وكذا نظام المعلومات المسبق للمشحونات الذى بدأ تنفيذه المبدئى فى الأول من أبريل الماضى، واللذين ساهما بدورهما فى تطور متوسط زمن إنهاء الإجراءات بجميع مراكز الخدمات اللوجستية خلال العام الجارى، فضلا عن المساعدة فى حوكمة وتدقيق إجراءات الإفراج الجمركى والتحول الرقمى لمنظومة الجمارك.

أما صحيفة الأخبار فقالت تحت عنوان " تكليف رئاسى باستدامة التدفقات المالية للتأمين الصحى الشامل" إن الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أكد أن هناك تكليفًا رئاسيًا باستدامة التدفقات المالية لنظام التأمين الصحى الشامل، على نحو يضمن تحقيق المستهدفات المنشودة بإرساء دعائم منظومة جيدة تمد مظلة الرعاية الصحية المتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، خلال 10 سنوات، وتحميهم من مخاطر المرض بما يترتب عليه من أعباء مالية ونفسية، لافتًا إلى أن المؤشرات المالية تعكس القدرة على الاستدامة المالية المطلوبة للتوسع فى تطبيق المنظومة الجديدة بالمحافظات تدريجيًا، بما يُساعد فى النهوض بالقطاع الصحى، ويتكامل مع جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، وتنفيذ المشروع القومى لتطوير الريف المصرى الذى يشمل تحسين خدمات الرعاية الصحية.

فيما قالت صحيفة الجمهورية تحت عنوان مدبولى فى اجتماع بوزير الإسكان .. الرئيس يتابع شخصيًا تنفيذ مشروعات المجتمعات العمرانية" إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد مساء أمس، اجتماعًا؛ لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التى تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، بتنفيذها خلال المرحلة الحالية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتنمية وتطوير المدن، والمحاسب أحمد سعيد، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية والإدارية.

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يهدف إلى مراجعة الموقف التنفيذى لمختلف المشروعات الجارى تنفيذها حاليا من خلال الهيئة، وكذا الموقف التمويلى لهذه المشروعات حتى الآن، وذلك فى ضوء المتابعة المستمرة لدفع العمل بها، والإسراع بمعدلات تنفيذها، وكذا الاستعداد للبدء فى مشروعات جديدة، نظرا لدور الهيئة التنموى الفاعل فى هذه المرحلة، وتوسعها فى تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

بينما تناولت صحيفة "المصرى اليوم" تحت عنوان "حوار القاهرة يحتضن الفصائل الفلسطينية السبت" توافد الفصائل الفلسطينية بعد غد، إلى مصر، من أجل المشاركة فى الحوار الفلسطينى بالقاهرة، المقرر السبت المقبل، على مدار يومين، لبحث مجموعة متنوعة من الملفات، يأتى على رأسها ترتيب البيت الفلسطينى.

وقالت الصحيفة إن زيارة الفصائل تأتى تلبية لدعوة وجهتها مصر لها من أجل المشاركة فى الحوار الفلسطينى، حسبما أفادت وكالة «معا» الفلسطينية، ولكن مسألة مشاركة الرئيس الفلسطينى، محمود عباس أبومازن، فى أى من اللقاءات التى يتضمنها الحوار لم تحسم بعد.

وقال عدد من ممثلى الفصائل، فى تصريحات لوكالة "شهاب" الفلسطينية، إن الفصائل ستبحث عددًا من الملفات المهمة، على رأسها ترتيب البيت الفلسطينى من الداخل، إضافة إلى إنهاء الانقسام والانتخابات وإعادة بناء منظمة التحرير ومؤسساتها.

إلى ذلك، يواصل الجانب الإسرائيلى استفزازاته، إذ اقتحم مستوطنون، صباح الاثنين، المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته، إلى أن غادروه من جهة باب السلسلة.

أما صحيفة "الوطن" فنقلت تحت عنوان "التنمية المحلية: الرقم القومى للعقارات يمنع مخالفات البناء ويؤمن ملكية المواطنين" عن وزارة التنمية المحلية قولها إن اهتمام الدولة بتخصيص رقم قومى للعقارات، يصب فى صالح المواطنين من خلال حفظ الملكيات والثروة العقارية وسهولة التعامل مع العقارات بمحافظات الجمهورية وتحسين الخدمات العامة والمرافق.

وأوضح الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن الرقم القومى لكل عقار أشبه ببطاقة الرقم للمواطن، وسينقل البلد نقلة حضارية فى المجال العمرانى، ومن المفترض أن تكون كل العقارات حاصلة على تراخيص ولكل عقار قاعدة بيانات بالحى والمحافظة والجهات الحكومية، ومن خلال تلك البيانات يتم الاستعلام عن العقار ودقة التفاصيل عن الوحدة والعقار، ويمكن للمواطن الحصول على موافقة أو رخصة فى البناء أو إدخال مرافق وفق بيانات العقار، ولا يمكن إزالة أو إضافة أى شيء بالعقار دون الرجوع للجهة الإدارية التى تستعين بالرقم القومى للعقار.

وقال إنّ بعض الوزارات تتضافر جهودها من أجل توفير بنية معلوماتية مكانية لحصر وإدارة الثروة العقارية من خلال رقم قومى موحد لقطعة الأرض والعقار والوحدة، يوفر البيانات المطلوبة ويساهم فى الحد من المخالفات والتعديات ويعمل على حفظ الملكيات، ما يصب فى مصلحة المواطنين ويمنع تعرضهم للتلاعب.

وأشار إلى أنّ مشروع الرقم القومى العقارى الموحد سيتم تطبيقه بشكل تجريبى فى محافظة بورسعيد مطلع يوليو المقبل، تمهيدا للتعميم فى باقى المحافظات، حيث تسعى الدولة إلى إحداث نقلة حضارية للعمران واستعادة المظهر الحضارى والجمالى للشوارع والميادين، والحفاظ على الثروة العقارية.

من جانبها قالت صحيفة "الشروق" تحت عنوان "الانتهاء من تطعيم العاملين بالمدارس والجامعات قبل بداية العام الدراسى .. زايد: تسلمنا نصف مليون جرعة من لقاح "سينوفاك".. إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أعلنت استقبال 500 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "سينوفاك" الصينية، ضمن خطة الدولة للتصدى لجائحة فيروس كورونا وفى إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

وأوضح بيان لوزارة الصحة والسكان، أن تلك الشحنة تأتى فى إطار جهود مصر وحرصها على التواصل والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات لتوفير كميات من لقاحات فيروس كورونا ضمن خطة الدولة لتطعيم المواطنين.

وأشار إلى أنه جار العمل على إنتاج الدفعة الأولى من لقاحات "سينوفاك" فى مصر، ضمن اتفاقية نقل التكنولوجيا والتصنيع الموقعة بين كل من الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" وشركة سينوفاك الصينية، وذلك بمقر مجلس الوزراء المصرى فى شهر إبريل الماضى، لافتًا إلى أن عملية إنتاج اللقاحات تمر بعدة مراحل بدايةً من إجراء اختبارات تحليل المواد الخام فى معامل هيئة الدواء المصرية، ثم مراحل التعبئة، والاعتماد، وإجراء دراسات الثبات، كما ستخضع الجرعات للتحليل فى معامل هيئة الدواء المصرية للتأكد من مأمونيتها وفاعليتها فور الانتهاء من التصنيع.

وأضاف أن مصر من أوائل الدول فى العالم التى اتخذت خطوة تصنيع لقاح فيروس كورونا "سينوفاك"، والذى حصل على اعتماد منظمة الصحة العالمية، حيث تمت متابعة التجارب الإكلينيكية والأبحاث العلمية حتى إتمام اتفاقية تصنيع اللقاح بمصر والتوصل لأسعار منافسة ضمن الاتفاق.