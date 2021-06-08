جدة - نرمين السيد - يأتى هذا بعدما أغلقت "مرور الجيزة" طريق الواحات لمسافة تقارب 2.8 كيلو متر، بغرض التطوير الذى يستغرق حوالى شهر، وينتهى فى الساعة السابعة من صباح يوم الخميس 1 يوليو المقبل، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.
وتشمل تلك الأعمال، تطوير وازدواج طريق 6 أكتوبر - الواحات بطول 270 كم، بطول 25 كم ابتداء من الكيلو 100 حتى الكيلو 125 بطريق الواحات نطاق مدينة 6 أكتوبر باتجاه مناطق الواحات البحرية، والتى تشمل استحداث طريق جديد وعمل توسعة للطريق الحالى، وإنارة وإنشاء بلدورات أرصفة وجزيرة وسطى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غرف عمليات بـ مرور الجيزة لمنع التزاحم على طريق الواحات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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