حار نهارا معتدل ليلا.. أحوال الطقس اليوم

يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة أحوال الطقس اليوم الثلاثاء، لتحديد نوعية الرداء ومواعيد الخروج، ووفقًا لما أعلنت عنه هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس سيكون حار نهارًا، خاصة فى محيط جنوب سيناء وشمال الصعيد، ومعتدل نسبيًا على السواحل الشمالية.

وأيضًا وفقًا لما جاء فى بيان هيئة الأرصاد الجوية فإن حالة الطقس ستكون لطيفة عند اليل، خاصة فى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدل الى مضطرب وإرتفاع الموج فيه من مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية،وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن جمهورية مصر العربية:

العظمى الصغرى القاهرة 33 20 الاسكندرية 29 18 وادى النطرون 31 19 طنطا 33 20 شبين الكوم 33 20 دمنهور 31 19 بلطيم 29 19 مطروح 29 17 السلوم 33 19 سيوة 36 18 بورسعيد 29 20 دمياط 28 19 الزقازيق 33 20 المنصورة 33 20 الاسماعيلية 34 19 السويس 33 20 العريش 30 19 رفح 29 19 رأس سدر 32 21 نخل 31 16 نويبع 35 25 طابا 32 21 كاترين 32 17 الطور 31 24 شرم الشيخ 36 26 الغردقة 36 26 مرسى علم 35 24 الفيوم 34 21 بنى سويف 35 21 المنيا 35 20 أسيوط 36 21 سوهاج 38 22 قنا 40 23 الأقصر 41 24 أسوان 41 25 ادفو 41 25 أبوسمبل 39 24 الوادى الجديد 38 24 شلاتين 37 26 ابو رماد 36 26 حلايب 34 27 رأس حدربة 34 26