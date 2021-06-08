صور.. جامعة القاهرة: تخصيص 5 مقرات للتطعيم باللقاح المضاد لكورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، توسيع نطاق حملة الجامعة لتطعيم جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمختلف كليات الجامعة ومعاهدها، فى إطار الدور المجتمعى للجامعة وحرصًا على سلامة منتسبيها، والمساهمة فى توفير لقاحات فيروس كورونا بالمجان للفئات المستهدفة بالتزامن مع بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى الحالى، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان بمحافظة الجيزة وتحت إشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.





وقال الدكتور الخشت، إن الجامعة خصصت 5 مقرات داخل الحرم الجامعى وخارجه لاستقبال أعضاء هيئة التدريس والعاملين، على أن تبدأ هذه المواقع فى استقبال الراغبين فى تلقى اللقاحات اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع، مشيرًا إلى أن المقرات المخصصة ستكون فى كليات الهندسة والحقوق والتجارة، بالإضافة إلى موقع بمركز خدمة المجتمع وآخر بمركز التعليم المدمج بالمدينة الجامعية.

من جانبه أوضح الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الراغبين فى تلقى اللقاح عليهم التسجيل بموقع وزارة الصحة المخصص لتلقى اللقاح egcovac.mohp.gov.eg واختيار إدارة جنوب الجيزة الصحية كمقر للتطعيم، مشيرًا إلى أن اللقاح المتوفر هو اللقاح الإنجليزى "استرازينيكا" مع إمكانية توفير اللقاح الصينى "سينوفارم" لكبار السن أو من يعانون من أمراض مزمنة أو خطيرة وذلك بناءً على ما يقرره الطبيب المختص المتواجد بمقر التطعيم.

وأوضح نائب رئيس الجامعة، أن الأولوية فى تلقى اللقاحات لأعضاء هيئة التدريس والعاملين المشاركين فى أعمال امتحانات الفصل الدراسى الجاري، لافتًا إلى توجيه رئيس الجامعة إلى ضرورة إعداد دليل استرشادى مختصر يضم مجموعة من الأسئلة الشائعة والإجابات وما يستجد من استفسارات من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة فى هذا الشأن.