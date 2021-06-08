ضمن «حياة كريمة».. الانتهاء من تطوير 20 مركز شباب بأسيوط

جدة - نرمين السيد - استلمت لجنة من وزارة الشباب والرياضة 20 مركز شباب بقرى محافظة أسيوط تم الانتهاء من تطويرهم بشكل كامل، وذلك ضمن 54 مركز شباب يتم تطويرهم بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيه بقرى "أسيوط، المنيا، سوهاج، قنا، أسوان، البحيرة".





يأتى ذلك فى إطار المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير الريف المصرى ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وشهدت مراكز شباب أسيوط التى تم تطويرها رفع كفاءة البنية التحتية بها، وإنشاء ملاعب بالأبعاد الخماسية، وملاعب متعددة الأغراض، وتزويدها بصالات الأنشطة الرياضية، وتطوير المبنى الإدارى، والتنسيق العام للموقع، وتوفير أماكن للأسر والعائلات، وكل المستلزمات المطلوبة لممارسة أبناء تلك القرى لمختلف الأنشطة.



شمل تطوير مراكز شباب قرى أسيوط كلاً من مراكز "بهيج، المندرة بحري، فزارة، تناغة، بنى مر، بنى زيد، بنى غالب، العزية، القوطة، الفيما، أولاد بدر، منشية المعصرة، مسرع، نجع سبع، نجوع المعادى، طعمه، سلام، ريفا، منسأة العقال، بنى حسين".

ومن المقرر تباعا أن يتم استلام مراكز الشباب الأخرى بعد الانتهاء من تطويرها ضمن مبادرة "حياة كريمة" فى ضوء سياسة الدولة المصرية الرامية إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين المستويات المعيشية لهم على مستوى كل أنحاء الجمهورية.