جدة - نرمين السيد - ناشد المجلس القومى للمرأة، من خلال لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس، النساء والفتيات ذوات الإعاقة والأمهات لأبناء من ذوى الإعاقة، سرعة التسجيل على المنصة الرسمية التى خصصتها الحكومة المصرية للمواطنين فوق عمر 18 عامًا للتسجيل لتلقى اللقاح الواقى من فيروس كورونا المستجد.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قومى المرأة يناشد النساء والفتيات ذوات الإعاقة سرعة تلقى لقاح كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.