الكهرباء: السيسى يسعى لأن تصبح مصر مركزا محوريا لتبادل الطاقة

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور أيمن حمزة، أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لقطاع الكهرباء، ساهم فى تحقيق إنجازات ضخمة وتطوير المنظومة وإحداث نقلة نوعية فيها، مشيرا إلى أنه جرت إضافة ما يزيد عن 28 ألف ميجاوات إلى شبكة الكهرباء وهو معدل ضخم من القدرات خلال الـ7 سنوات الماضية.





وقال متحدث الكهرباء ـ فى تصريح خاص لقناة (إكسترا نيوز) اليوم الثلاثاء ـ إن الشهور الـ8 الأولى من تولى الرئيس السيسى، القيادة السياسية، أدخل أكثر من 3.600 ميجا وات للشبكة الكهرباء، وهو يعد إنجازا كبيرا فى هذا القطاع، مضيفا: "أصبح لدينا 3 محطات عملاقة تعمل بأعلى كفاءة وأحدث التكنولوجيا بإجمالى 14.400 ميجاوات فى أماكن هامة سواء العاصمة الإدارية أو بنى سويف والبرلس وذلك تم تحقيقه فى عامين ونصف العام".

وأضاف أن الرئيس السيسى لم يهتم فقط بتوفير الكهرباء، ولكن بجودة عالية، ولذلك تم تطوير شبكات نقل الكهرباء وتوزيعها، وبهذا أصبح المستثمر مطمئنا بتوفير جميع متطلباته.

وبشأن تحول مصر لمركز إقليمى وربط الكهرباء بين مصر ودول الجوار، قال متحدث الكهرباء إن رؤية الرئيس السيسى أن تصبح مصر مركزا محوريا لتبادل الطاقة، وتم تحقيق ذلك عن طريق تقوية شبكة الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع، موضحا أنه كانت هناك خطوط ربط بيننا وبين بعض الدول كالأردن وليبيا ومؤخرا بيننا وبين السودان، والتى بدأت بمرحلة تجريبية فى أبريل 2020 ويتم العمل الآن لزيادة هذه القدرة لتصل إلى حوالى 600 ميجاوات، ليشكل ذلك ممرا مهما بين مصر وإفريقيا ، فضلا عن مشروع الربط بين مصر وقبرص واليونان والذى يساهم فى الربط بين إفريقيا وأوروبا.