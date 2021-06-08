مواجهة نارية بين الأرجنتين وكولومبيا فى تصفيات كأس العالم 2022

يحل المنتخب الأرجنتينى ضيفا ثقيلا على نظيره الكولومبي، في المواجهة المرتقبة المقرر إقامتها في الواحدة من فجر الأربعاء، على ملعب "ميتروبوليتانو روبرتو ميلينديز"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

ويدخل منتخب الأرجنتين المواجهة النارية وهو يحتل المركز الثانى في جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 11 نقطة بفارق 4 نقاط خلف البرازيل صاحب الصدارة برصيد 15 نقطة، فيما يحتل منتخب كولومبيا المركز السادس برصيد 7 نقاط خلف فريقى باراجواى وأوروجواى صاحبى نفس الرصيد من النقاط.

وكان المنتخب الأرجنتينى تعادل مع ضيفه تشيلي بنتيجة 1 - 1، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين صباح الجمعة الماضى على ملعب "أونيكو مادري دي سيوداديس"، في مدينة سانتياجو ديل أستيرو، في إطار مواجهات الجولة السابعة.

في المقابل، اكتسح منتخب كولومبيا منافسه بيرو في الجولة الماضية بثلاثة أهداف دون مقابل، على استاد بيرو الوطني.

ويأتي النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسبانى، على رأس أبرز نجوم اللقاء فيما يغيب النجم الكولومبي جيمس رودريجيز، لاعب إيفرتون الإنجليزى، عن المشاركة مع منتخب بلاده بعدما تم استبعاده من القائمة نظرا لعدم جاهزيته.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة الثامنة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022، في الحادية عشر من مساء الثلاثاء بمواجهة منتخبى الإكوادور وضيفه بيرو، ثم يحل منتخب أوروجواى ضيفا ثقيلا على نظيره الفنزويلي في الثانية عشر ونصف من صباح الأربعاء، فيما يستضيف منتخب تشيلى منافسه بوليفيا في الثالثة والنصف من فجر الأربعاء.

وتختتم منافسات الجولة الثامنة بمواجهة المنتخب البرازيلي الذى يحل ضيفا على نظيره باراجواى، في الثانية والنصف من فجر الخميس على ستاد "سان كارلوس دي ابوكيندو".