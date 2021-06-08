مشوارك سعيد| سيولة مرورية في شوارع القاهرة والجيزة  

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شهدت شوارع وميادين القاهرة والجيزة، خلال الساعات الأولى صباح اليوم الثلاثاء، 8 يونيو 2021، سيولة مرورية متوسطة على أغلب المحاور والميادين، وسط انتشار رجال المرور؛ لمتابعة الحالة ، بقيادة اللواء محمود عبد الرارزق مدير الإدارة العامة للمرور.

كثافات مرورية أعلى مناطق الكونيسة

كما ظهرت كثافات مرورية متوسطة أعلى مناطق الكونيسة باتجاه المنيب، وأعلى مناطق دار السلام باتجاه الأوتوستراد، وكذلك الأمر بمناطق السلام باتجاه طريق الإسماعيلية الصحراوي.

سيولة مرورية فى ميدان التحرير ومحمد نجيب

وشهدت منطقة وسط البلد تجاه ميدان التحرير وشارع محمد نجيب سيولة مروية وسط انتشار أمنى من رجال المرور .

كما شهد محور 26 يوليو كثافات مرورية أعلى مناطق المنصورية بالاتجاهين، فيما يشهد طريق الإسماعيلية الصحراوي كثافات متوسطة للقادم من الطريق الدائري حتى جسر السويس والعكس، وتظهر كثافات مرورية متحركة على طريق السويس الصحراوي بـ مناطق الكارتة بالاتجاهين.

واستقرت الحركة على طريق الإسكندرية الصحراوي، والكريمات الصحراوي الشرقي، وشبرا ومحور روض الفرج، وشبرا ، والواحات، وبلبيس الصحراوي، والدائري الإقليمي، وكذلك على طريق الكورنيش بمناطق البحر الأعظم وشارع النيل السياحي والعجوزة، بينما تشهد مناطق إمبابة بطئا في حركة السير.

كما شهدت مناطق القومية العربية أيضًا سيولة مرورية عالية، وكذلك الأمر انتظمت حركة سير السيارات في شوارع أحمد عرابي، وجامعة الدول العربية، والبطل أحمد عبدالعزيز، وسيولة بمناطق الدقي مع وجود بطء في حركة السير أعلى كوبري ثروت.

وكثفت الإدارة العامة للمرور، من خدماتها لتحقيق السيولة والأمن المروري؛ حفاظًا على سلامة الجميع، حيث نفذت حملات الكشف عن سلامة الإطارات، وكذلك ضبط المواقف العشوائية؛ حفاظًا على سلامة الجميع من الخطر.