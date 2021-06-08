/635038/وزير-الإسكان رفعنا-نسبة-تغطية-خدمات-الصرف-الصحى-فى-المناطق-الريفية-إلى-40

أصدرت وزارة الإسكان، بيانًا وضحت فيه المجهودات التى قدمتها خلال الفترة الماضية، والتى يأتى على رأسها المشاريع التنموية التى تم تنفيذها، والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت وزارة الإسكان فى بيان لها، إنه قد تم وجارٍ تنفيذ مشروعات إسكان ومرافق وغيرها بـ21 مدينة جديدة قائمة بقيمة 160 مليار جنيه، كما يجرى تنفيذ 21 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع.

وزارة الإسكان تشير إلى استراتيجيتها بشأن تحلية مياه البحر

وتابع :” تم إعداد خطة استراتيجية شاملة لمشروعات تحلية مياه البحر (2020 - 2050)، وجارٍ تنفيذ 14 محطة تحلية بطاقة إجمالية 476 ألف م3 يومياً.

كما أكد البيان على أن الوزراة تنفذ حالياً مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين.. ونشارك فى تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى.

وأضاف:” عملنا على توفير نماذج مختلفة من برامج الإسكان لمواجهة الطلب المتزايد.. ‏والحد من الآثار السلبية للنمو العمراني غير المخطط.. وتوفير المسكن الملائم لكل مواطن بما يناسب مستوى دخله”.

تم وجارٍ تنفيذ 900 ألف وحدة سكنية بتكلفة 390 مليار جنيه بمشروعات (الإسكان الاجتماعي – دار مصر – سكن مصر – JANNA – الإسكان المتميز)

تنفيذ 377 مشروع للمياه

تم وجارٍ تنفيذ 377 مشروعاً لمياه الشرب بتكلفة 78 مليار جنيه.. و1337 مشروعاً للصرف الصحى بتكلفة 114 مليار جنيه الانتهاء من تنفيذ 3 طرق قومية بتكلفة 8 مليارات جنيه.. وتم وجارٍ تنفيذ 232 مشروع طرق رئيسية وداخلية بتكلفة تجاوزت 27.5 مليار جنيه شاركنا بالتمويل والتنفيذ فى عدد من مشروعات التطوير.. ومنها محور المحمودية بالإسكندرية.. ومشروعات تطوير القاهرة التاريخية.. وتطوير ميدان التحرير استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنجازات الوزارة فى مجالات الإسكان، ومياه الشرب والصرف الصحى، والطرق، وتطوير المناطق غير الآمنة، وغيرها من المجالات، والتى تم تنفيذها خلال 7 سنين، فى الفترة من 2014، حين تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئاسة الجمهورية، وحتى الآن، مؤكداً أن الوزارة تبذل قصارى جهدها فى تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، وذلك فى إطار عملية التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأكد وزير الإسكان، أن الوزارة عملت على توفير نماذج مختلفة من برامج الإسكان، لمواجهة الطلب المتزايد على السكن في الريف والحضر، ‏وللحد من الآثار السلبية للنمو العمراني غير المخطط، وتوفير المسكن الملائم لكل مواطن بما يناسب ‏ مستوى دخله، مع إعطاء الأولوية للشباب وذوي الدخول المحدودة، وتوفير وحدات سكنية لذوي ‏الدخول المتوسطة، وكذا إتاحة الوحدات الفاخرة لذوى الدخل الأعلى، بما يلبى طلبات جميع شرائح المجتمع.

وأشار الوزير، إلى أنه تم وجارٍ تنفيذ نحو 900 ألف وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعى والمتوسط، بتكلفة نحو 390 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ 501 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي، بتكلفة 88 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 156.5 ألف وحدة أخرى، بتكلفة 48 مليار جنيه، وتم تنفيذ 50.9 ألف وحدة بمشروع "دار مصر"، بتكلفة 16.75 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 6 آلاف وحدة أخرى، بتكلفة 2.08 مليار جنيه، وتم تنفيذ 25920 وحدة بمشروع "سكن مصر"، بتكلفة 6.6 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 33220 وحدة أخرى، بتكلفة 10.15 مليار جنيه، وتم تنفيذ 8064 وحدة بمشروع "JANNA"، بتكلفة 3.05 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 23120 وحدة أخرى، بتكلفة 12.33 مليار جنيه، وتم تنفيذ 7004 وحدات بالإسكان المتميز، بتكلفة 4.66 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 77740 وحدة أخرى، بتكلفة 198 مليار جنيه.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أنه تم البدء فى تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتنفيذ وحدات سكنية لكل شرائح المجتمع، وذلك فى إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة لتوفير المسكن الملائم للمواطنين، فى ظل توجيهات الرئيس بتقديم وحدات سكنية للفئة المتوسطة بأسعار مناسبة، بهدف مساعدة تلك الفئة، واتاحة وحدة لكل مواطن.

وشدد وزير الإسكان، على أن الدولة اقتحمت ملفاً شائكاً، عانت منه لعشرات السنين، وهو ملف تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والمناطق غير المخططة، من أجل توفير حياة كريمة لأهالينا بتلك المناطق، حيث تم تنفيذ 195275 وحدة فى 316 منطقة غير آمنة تم تطويرها، بتكلفة 23.9 مليار جنيه، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 50778 وحدة أخرى فى 41 منطقة يجرى تطويرها، بتكلفة 15.7 مليار جنيه.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم وجارٍ تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وغيرها بـ21 مدينة جديدة قائمة، بقيمة 160 مليار جنيه، بينما يجرى تنفيذ 21 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، وتم اختيار مواقع هذه المدن لقربها من مناطق التنمية الجديدة الواعدة، حيث إن مستقبل التنمية العمرانية على المدى المتوسط والطويل يتركز على حتمية الخروج من الوادي، للحفاظ على الموارد الطبيعية الحالية، وتوسيع الرقعة المعمورة على حساب المناطق الصحراوية غير المأهولة، بما يضمن خفض متوسط الكثافة السكانية الحالية والمستقبلية، وزيادة نصيب المواطن من الأراضي والخدمات والمناطق المفتوحة.

وتناول الوزير نماذج من المشروعات الجارى تنفيذها فى مدن الجيل الرابع، ففى العاصمة الإدارية الجديدة، تم وجارٍ تنفيذ عشرات الآلاف من الوحدات السكنية بالحي السكني الثالث "كابيتال ريزيدنس"، والحى السكنى الخامس "جاردن سيتى الجديدة"، بجانب تنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية، والتى تضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، ومشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك"، بطول أكثر من 10 كم، بجانب تنفيذ أعمال المرافق للمرحلة الأولى بمساحة 40 ألف فدان، ومحطتى تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحى.

وفى مدينة العلمين الجديدة، تم وجارٍ تنفيذ عدد من المشروعات السكنية والخدمية المختلفة، ومنها مشروع الأبراج الشاطئية ​حيث يجرى تشطيب 15 برجاً بالمرحلة الأولى، وتنفيذ 8 أبراج بالمرحلة الثانية، وتتوسط منطقة الأبراج، منطقة ترفيهية تطل على البحر مباشرة، وكذا مشروعات سكن مصر، والإسكان المتميز، والممشى السياحى، ومحطة تحلية مياه الشرب بطاقة 150 ألف م3/يوم، ومحطة الصرف الصحي، بطاقة 90 ألف م3/يوم، وشبكات المرافق المختلفة، ومشروع تحويل الطريق الساحلي بطول 48 كم، وطريق جنوب مارينا بطول 10 كم، و13 كوبرى مشاة وسيارات، ومشروع المدينة التراثية، على مساحة 260 فدانا، وتضم حوالى 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات)، وجامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا، والأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا، ومنطقة الداون تاون.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن الدولة، ممثلة فى وزارة الإسكان، بذلت جهداً كبيراً فى الارتقاء بمستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، حيث تخطت نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحى بالمدن 96 %، وفى المناطق الريفية وصلت إلى 40 % مقارنة بنسبة التغطية فى 2014 والتى كانت 12 %.

وأضاف الوزير: تم التوسع في تنفيذ محطات التحلية بالمناطق الساحلية للاستفادة من جميع الموارد المائية المتاحة، وذلك من خلال 76 محطة تحلية قائمة، بطاقة إجمالية 831.69 ألف م3/يوم بمحافظات (شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – مطروح – الإسماعيلية – السويس)، وجارٍ تنفيذ 14 محطة تحلية، بطاقة إجمالية 476 ألف م3/يوم، بتكلفة 9.71 مليار جنيه بمحافظات (مطروح – البحر الأحمر – شمال سيناء – جنوب سيناء – بورسعيد – الدقهلية – السويس)، كما تم إعداد خطة استراتيجية شاملة لمشروعات التحلية (2020 -2050) للتنفيذ طبقاً لخطة الاحتياجات.

وأوضح الوزير، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 54 مشروع معالجة صرف صحي ثنائية وثلاثية بالصعيد (17 محطة ثلاثية و37 محطة ثنائية) بالمناطق القريبة من نهر النيل بالصعيد للمحافظة عليه من التلوث، ولإعادة الاستخدام الآمن للمياه المُعالجة فى الأغراض المخصصة لذلك، كما تم رفع كفاءة 5 محطات ثنائية وتحويلها إلي معالجة ثلاثية، وجارٍ رفع كفاءة 3 محطات أخري بطاقة إجمالية 320.5 ألف م3/يوم، للـ8 محطات، بتكلفة 1.8 مليار جنيه.