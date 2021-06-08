/635029/تعرف-على-المباريات-التي-يغيب-عنها-ساسي-ومدى-الإصابة

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، إصابة لاعب الزمالك، والمنتخب التونسي، فرجاني ساسي، في مباراة المنتخب الوطني، أمام الكونجو الديموقراطية، في لقاء ودي بين المنتخبين استعداد لبطولة كأس أمم أفريقيا، وانتهت المباراة بنتيجة بهدف مقابل لا شيء في مباراة التي أقيمت مساء السبت على ملعب رادس.

يلتقي نادي الزمالك فريق أسوان في يوم 17 يونيو الجاري، في لقاء الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري المصري وبذلك سيغيب اللاعب عن مباراة الزمالك المقبلة، ويغيب أيضاً عن مبارتي الوديتين للمنتخب التونسي.

يغيب الدولي التونسي فرجاني ساسي في مباراة فريقة الزمالك في الدوري المصري الممتاز أمام أسوان، في الدوري بسبب الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده، والتي أعلن عنها الاتحاد في الساعات الماضية القليلة، والتي يغيب عنها لمدة عشرة أيام فيما أكثر.

عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

وأنهى التونسي فرجاني ساسي الجدل الدائر حول تجديد عقده مع نادي الزمالك، رافضًا إكمال الموسم الحالي مع فريق القلعة البيضاء، والإنضمام للدوري القطري.

أعلن مسؤولو اتحاد الكرة في وقت سابق، أن ساسي يحق له الرحيل عن الزمالك نهاية شهر يونيو الجاري، ووفقًا لعقده المبرم مع القلعة البيضاء، لا توجد أدنى مشكلة في إرسال البطاقة الدولية لناديه الجديد حال طلبها مطلع يوليو المقبل.

أنهى ساسي التعاقد مع أحد الأندية القطرية للانتقال لها بداية من يوليو المقبل، رافضًا الإفصاح عن وجهته، وحسم ما إذا كان سينتقل إلى أي من الدحيل أو الريان القطريين.

وينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية يونيو الجاري، ليتم ثلاثة مواسم داخل القلعة البيضاء، بعدما ارتدى الفانلة البيضاء في يوليو من عام 2018، وقدم الكثير من العطاء للنادي في خلال الثلاث مواسم.

ورفض فرجاني ساسي كل المحاولات التي بذلها معه مسؤولو الزمالك من أجل الاستمرار وتمديد تعاقده مع الزمالك أو على أقل تقدير الاستمرار مع الفريق لستة أشهر مقبلة، والرحيل في يناير المقبل، إلا أن فرجاني ساسي تمسك بموقفه الرافض لفكرة تمديد التعاقد لستة أشهر.

سبب رفض عقد فرجاني ساسي

فيما أعلن مسؤولو الزمالك في وقت سابق أن التونسي فرجاني ساسي يرغب في الحصول على ثلاثة ملايين يورو خلال الموسم الواحد في عقده الجديد، وهو المبلغ الذي يراه مسؤولو الزمالك مبالغًا فيه إلى حد كبير.

وفي وقت سابق تقدم فرجاني ساسي بشكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب عدم حصوله على مستحقاته لدى الزمالك منذ فترة طويلة