محمد جنيدي لـ دوت الخليج: محمكة ناصر متهالكة وغير قادرة على أداء الخدمة «فيديو»

/635033/محمد-جنيدي-لـ-تحيا-مصر-محمكة-ناصر-متهالكة-وغير-قادرة-على-أداء-الخدمة-فيديو

تحدث النائب محمد جنيدي، عضو مجلس النواب، لـ دوت الخليج، عن طلب الإحاطة الذى تقدم به بشأن إعادة تطوير مبنى محكمة ناصر، أو إنشاء مقر جديد.

وأعلن النائب محمد جنيدى، عضو مجلس النواب، لـ دوت الخليج، عن موافقة وزارة العدل على إدارج محمكة ناصر ضمن خطة التطوير 2022\2023 ، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة النائب إبراهيم الهنيدى.

محكمة ناصر

وأكد النائب محمد جنيدي، عضو مجلس النواب، على أهمية إنشاء مقر جديد لمحكمة ناصر نظرًا لأن المبني الحالي متهالك ولا يصلح لتقديم الخدمة المنوط بها والمفترض أن تقدمها المحكمة للمواطنين، لافتًا إلى أن المحكمة والنيابة والشهر العقاري كلا منها توجد بمكان منفصل عن الآخر.

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وتجدر الاشارة إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة على اتفاقية قرض ومنحة لصالح الصعيد.

ومن المقرر أن يعاود المجلس الانعقاد غدا الثلاثاء، لاستكمال جدول الأعمال، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والإدارة المحلية.

كما وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي،على قرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 2021، بشأن الموافقة علي التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الحوكمة الشاملة، والموقع في القاهرة بتاريخ 29 سبتمبر 2020.