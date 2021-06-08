/635034/إنبي-مازلنا-نستفيد-من-عقد-حمدي-فتحي-وكريم-فؤاد-عقده-انتهى

كشف مصطفى الأمير رئيس نادي إنبي، عن حقيقة عقد إعارة كريم فؤاد لصفوف الفريق البترولي من النجوم، وأكد أن فترة العقد بالفعل انتهت بنهاية شهر مايو الماضي، وعن المكاسب المادية من قبل عقد حمدي فتحي لاعب خط الوسط للنادي الأهلي الحالي ولاعب الفريق السابق.

قال الأمير رئيس نادي إنبي في تصريحات أدلي بها على قناة "صدى البلد" قائلا: "عقد إعارة كريم فؤاد من النجوم لنا كان لسنتين وانتهى في 30-5 الماضي".

وأردف "كان لنا حق الشراء قبل أي فريق، وتعين علينا دفع 15 مليون جنيه لضمه نهائيا وليس لدينا سيولة كافية لذا لم نضمه نهائيا".

وعن هل مازال كريم فؤاد على قوة نادي إنبي بعد انقضاء مدة إعارته "هذا أمر لا أستطيع التحدث فيه، حينما تعاقدنا مع النجوم كان الدوري يسير جيدا لكن الآن هناك مؤجلات".

عقد حمدي فتحي مع الأهلي

وأكمل الأمير: "بسبب الكورونا وكثرة التأجيلات لا أعتقد أن كريم سيبقى معنا حتى نهاية الموسم".

واختتم: "عن مداخيل إضافية وحوافز يحصل عليها إنبي من انضمام صلاح محسن للأهلي، لا يوجد أي شيء، حمدي فتحي هو الذي لنا إضافات نحصل عليها من الأهلي عندما ينضم للمنتخب أو يتوج ببطولات".