/635035/بسبب-السرعة-الزائدة--مصرع-3-مواطنين-في-حادث-بالهرم

صرحت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، بدفن 3 مواطنين لقوا مصرعهم في حادث تصادم في منطقة الهرم، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية في الحادث.

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما لقي 3 مواطنين مصرعهم، دهستهم سيارة ميكروباص" أجرة"، بعد اختلال عجلة القيادة بيد السائق بسبب السرعة الزائدة، واصطدام السيارة بالسور، والعبور للجهة الأخرى من الطريق، بطريق المنصورية أمام كوبري "عز"، بدائرة قسم شرطة الأهرام.

وفاة 3 مواطنين

وكان تلقي الرائد أحمد عصام، رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام، بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم، ووجود متوفين بطريق المنصورية أمام كوبري عز بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وتبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص بسرعة زائدة، اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحرافه، واصطدام السيارة بالسور، والعبور للجهة الأخرى من الطريق، ونتج عن ذلك دهس 3 أشخاص بينهم قائد دراجة نارية "موتوسيكل"، وتم نقل جثث المتوفين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت الأجهزة الأمنية على السائق المتسبب في الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة