/635036/قتلوه-قبل-فرحه-السجن-المشدد-للمتهمين-بقتل-عريس-فى-عين-شمس

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الثلاثاء 8 يونيو 2021، حكمها بالسجن المشدد من 7 سنوات إلى 15 سنة لـ 4 متهمين في واقعة مقتل الشاب محمد جاد الشهير بـ"محمد حماصة" وتمزيق جسده بسلاح أبيض، في منطقة عين شمس بالقاهرة، في القضية الشهيرة بمقتل عريس عين شمس.

كانت قررت نيابة عين شمس، برئاسة المستشار شريف عيسوي، إحالة المتهمين في قتل شاب بسبب مشاكل سابقة بينهم في القضية المعروفة بـ"عريس عين شمس" للمحاكمة الجنائية العاجلة.

مزقوه بالأسلحة البيضاء فى عين شمس

كشفت تحقيقات النيابة قيام المتهمين بالترصد للمجني عليه والاعتداء عليه باستخدام أسلحة بيضاء بقصد الانتقام منه على إحداث عاهة مستديمة لطفلة أثناء مشاجرة بين عائلة المتهمين والمجني عليه، وأتضح قيام المتهمين بعمل كمين للمجني عليه، والتعدي عليه حتى فارق الحياة، ونظرًا لوجود مشاكل سابقة بين عائلة المجني عليه والمتهمين بسبب الجيرة عقدوا العزم على التعدي عليه، وحال سيره بدراجة نارية اعترضته مجموعة من الشباب يتزعمهم المتهم الرئيسي "سيد.ع" وتناوبوا الاعتداء عليه.

وأضافت التحقيقات أن إقرار المتهمين أنه بسبب مشاكل الجيرة التي تتجدد كل عام وضعنا خطة لتأديب المجني عليه وتم تجهيز الأسلحة البيضاء، واعتراض طريقه والتعدي عليه ولم يكن قصدنا قتله وأن القصد كان التعليم عليه فقط لكنه سقط ميتًا على الأرض في بحر من الدماء، خلال طعنه بالأسلحة البيضاء، مؤكدة أقوال الشهود أن المتهمين "عملوا كماشة" على المجني عليه وانهالوا عليه طعنًا بالأسلحة البيضاء بينما حاول الهروب منهم لكن دون فائدة، وأن عددا من الأهالي حاولوا التدخل لإنقاذ المجني عليه لكنهم خافوا أن يتعرضوا للاعتداء بالأسلحة البيضاء من قِبَل المتهمين.

أسرة الضحية

وكشف والد ووالدة الضحية" حماسة" أنه كان يستعد للزواج وقبل الواقعة بأيام قامت المتهمة الثانية "نعيمة" بتهديدنا بقتل "محمد" ويوم الحادث ورد اتصال من الجيران والمواطنين، بتعدى بعض الشباب على "محمد"، فأسرعنا إلى مكان الواقعة، حيث كان يصارع الموت، وأوضح الأب أن سبب الجريمة وجود خلافات قديمة بين عائلتنا والمتهمين منذ فترة.

وتلقي رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، باهر المشلاوي إخطارًا من المستشفى بوصول شاب في العقد الثالث من العمر مصابًا بطعنات نافذة بسلاح أبيض ولقي مصرعه أثناء إسعافه، وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة أهل فتاة كانوا على خلاف مع المجني عليه لإصابته ابنته بالعمى في مشاجرة نشبت بينهم منذ فترة، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات، التي أحالته للمحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.