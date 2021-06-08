/635037/تشريعية-النواب-تناقش-تعديل-قانون-تنظيم-الخبرة-أمام-جهات-جهات-القضاء-اليوم

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها، لمناقشة عدد من الاقتراحات وطلبات الاحاطة والمشروعات المقدمة من النواب، كما تستكمل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب ابراهيم الهنيدي، استمرار نظر مشروع القانون المقدم من النائبة عبلة الهواري، وستون نائبًا آخرون، بتعديل المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن قانون تنظيم الخبرة أمام جهات جهات القضاء، بالاشتراك مع لجنة الخطة والموازنة.

لجنةالخطة والموزانة

كما تستكمل لجنة الخطة والموزانة عقد اجتماعها، برئاسة االنائب فخري الفقي ، لمناقشة موازنة البرامج الأداء للعام المالي 2021/2022، للوزارات والجهات التابعة والجهات المستقلة المخاطبة بتنفيذ موازنة البرامج والأداء .

وأيضًا تناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الاجل (2018/2019- 2021/2022) وكذلك نظر وتدارس تقرير مجلس الشيوخ عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن ذات السنة وفي ضوء تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار

الشئون الاقتصادية

كما تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ،برئاسة النائب أحمد سمير نظر طلب الإحاطة المقدم من السيدة النائب /شيرين القشاش، بشأن تأخر صرف أسهم العاملين بشركة غزل شبين الكوم، حيث تم الإفادة من وزارة قطاع الأعمال بأن حقوق العاملين تم تحويلها إلى وزارة المالية

.نظر طلب الإحاطة المقدم من النائب إحسان شوقي عبد السلام، بشأن استثناء المجمعات الاستهلاكية من إخلاء أماكنهم نظراً للدور الخدمي والاقتصادي الذي تقدمه وخاصة بعد الحكم بعدم دستورية الامتداد القانوني لعقود الإيجار للأشخاص الاعتبارية.