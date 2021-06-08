بيت العرب: فرج فودة جندى استشهد فى الميدان

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة هند جاد رئيس مؤسسة بيت العرب للثقافة والتنمية، أن فرج فودة هو أحد أهم مفكرى مصر فى العصر الحديث، وأنه سبق عصره بكثير، إذ حذر كثيرًا من خطر الجماعات الإسلامية.





وقالت هند جاد: "اليوم 8 يونيو، فى ذكرى استشهاده، أصبحنا واعين بأنه مد الخيط على آخره، وأنه امتلك عينى مستبصر وخبير، واستطاع أن يرى المستقبل، وكيف سندفع ثمن كراهية تلك الجماعات وفهمها الخاطئ للدين، وقال بالنص: أرى هذا المستقبل القريب وكأننى أقرأه، وأتخيله وكأننى أراه، وأرى ما هو أخطر".

وأضافت: "طبيعى أن تلك الجماعات رأت فيه عدوًا، فقد كان مثل الشمس الساطعة تزعج الخفافيش، كلامه كان كالسهام، مؤلم بالنسبة لها، مع أنه كان يدعو للحياة وهم يدعون للكراهية، يدعو للتسامح وهم يدعون للتفرقة والتمييز، كان يرى ببساطة أن الإسلام لا يتنافى مع روح العصر، أى عصر، فى كل ما هو إنسانى سمح وعادل، وأن الرصاص هو التعبير العنيف عن منتهى الضعف، وأن تطبيق الشريعة الإسلامية وحده ليس هو جوهر الإسلام، وقال إن من يرمى قنبلة يدوية لا يُواجه بابتسامة حانية، ومن يلبس حزامًا ناسفًا لا يُقابل بالأحضان".

وقالت: "ضيقوا عليه، بعد أن فضح خواءهم الفكرى فى كثير من المناظرات، وكفروه وأهدروا دمه، واغتالوه، حينما فشلوا فى إسكاته، لكن إن كان قد رحل بجسده، إلا أنه باق بما تركه من فكر مستنير وكتابة عظيمة، كان فرج فودة كالجندى فى ميدان، واستشهد فى سبيل أعظم القضايا على الإطلاق، قضية الوطن".