القابضة للمياه تناقش خطط مأمونية الصرف الصحى بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية تطبيق خطط مأمونية معالجة مياه الصرف الصحى، وتعميمها على جميع الشركات التابعة للشركة القابضة تحقيقا لاستراتيجية الدولة المصرية فى تعظيم الاستفادة والإدارة الرشيدة للموارد المائية، والتى يأتى أحد محاورها إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحى، وترشيد استهلاك المياه.





وفى هذا الصدد، نظمت شركة مياه الصرف بالإسكندرية ورشة عمل لمناقشة "خطط مأمونية الصرف الصحى لمحطتى خورشيد والزوايدة"، لتطبيق خطط مأمونية تداول الصرف الصحى. وقال محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، أن الشركة أخدت خطوات متسارعة لتطبيق إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحى المعالج والتى ساعدت فى تطبيقها المشروعات القومية الكبرى مثل محطة معالجة الصرف بالحمام بطاقة 6 ملايين متر مكعب باليوم. وأشار الدكتور، أحمد جمال، مدير شئون البيئة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى ما تشهده الدولة المصرية من تحديات متعلقة بتوافر المصادر المائية ودور خطط المأمونية فى ضمان إعادة الاستخدام الامن لمياه الصرف الصحى المعالج. واستعرض الدكتور محمود عبد الرحمن، مدير سلامة ومأمونية المياه بالشركة القابضة، استراتيجية الشركة القابضة ومنهجيتها فى تطبيق هذه الخطط، وتابع خطة إدارة مأمونية الصرف الصحى للحصول على اعتماد السلامة والمأمونية لجميع المحطات التابعة لها خلال الفترة القادمة. تجدر الإشارة أن شهادة اعتماد مأمونية تداول الصرف الصحى، أحد أهم الشهادات التى تمنح لشركات المياه والصرف وكذلك المنشأت الخاصة وتعتمد من خلال 3 جهات مختلفة، "الشركة القابضة والجهاز التنظيمى ووزارة الصحة" ويعد الحصول عليها بمثابة ضمان لمأمونية الصرف على الصحة والبيئة بشكل مستدام وتمنح الشهادة لمدة سنتين قابلين للتجديد والإلغاء حال عدم تنفيذ والالتزام بالإجراءات الصادرة. وشارك فى ورشة العمل ممثلين من وزارة الصحة والبيئة والرى والجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك تحقيقا للتكامل بين جميع الجهات المعنية.

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