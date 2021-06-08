وزيرة البيئة : توريد 646 إطار من خلال البرنامج الوطنى للمخلفات بقيمة...

تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى تقديم الدعم الفنى المستمر لرفع كفاءة المنظومة والنهوض بها بمحافظات البرنامج الأربعة ( قنا/ اسيوط/كفرالشيخ/الغربية). وفى إطار دعم وزراة البيئة لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات ، قامت الوزارة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لها بتسليم الإطارات الخاصة بمعدات جمع ونقل المخلفات بمحافظتى قنا واسيوط الواقعتين فى نطاق عمل البرنامج.

وأوضحت وزيرة البيئة ان توريد تلك الإطارات يعد إستكمالا للمعدات وقطع الغيارات التى وردها البرنامج الوطنى سابقا فى إطار المداخلات العاجلة لرفع كفاءة المنظومة وطبقا لخطة عمل البرنامج حيث تم توريد عدد 300 إطار لمحافظة قنا وكذا عدد 346 إطار بمحافظة اسيوط بإجمالى عدد 646 إطار متعدد المقاسات للمحافطتين بقيمة إجمالية 3 مليون جنية مصرى كما يجرى حاليا التوريد والتعاقد لباقى محافظات البرنامج فى الدلتا وذلك حفاظا على المعدات وضمان استدامة عمليات التشغيل بها.

وأكدت فؤاد على استمرار دعم منظومة المخلفات بمحافظات البرنامج الأربعة من خلال تقديم الدعم الفنى والمالى كما فى السنوات الماضية، سواء من خلال توريد معدات الجمع والنقل والتى بلغت 190معدة بقيمة تقديرية 245 مليون جنية مصرى او من خلال تنفيذ مشروعات البنية التحتية من محطات وسيطة ومصانع معالجة وتدوير لرفع كفاءة المنظومة بالتعاون مع الوزارات المعنية منها وزارتى الأنتاج الحربى والتنمية المحلية الى جانب تقديم الدعم الفني للمحافظات من خلال إعداد الخطط التشغيلية وخطط الصيانة وكراسات الطرح ومسودات التعاقد، والمراقبة والمتابعة لكافة إنشاءات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بتلك المحافظات.

واضافت وزيرة البيئة أن الوزارة من خلال جهاز تنظيم ادارة المخلفات قد تولت مهمة اعداد المخططات الرئيسية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة لكافة محافظات الجمهورية ، وتقسيمها لمناطق خدمة وفقا للمخطط الرئيسي للمنظومة والتقسيم الجغرافي وكمية المخلفات المتولدة من كل منطقة، ليتم تحديد احتياجات كل محافظة ضمن خطة لتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة .