/635039/اللجان-النوعية-بمجلس-النواب-تستأنف-عملها-اليوم

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الاحاطة المقدمة من النواب، وتنظر لجنة الصناعة برئاسة النائب معتز محمود، موضوع التشابك والتداخل في الاختصاص بشأن الولاية على الأراضي الصناعية وتخصيصها للأغراض الصناعية بين وزارات: التجارة والصناعة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية.

وتعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، اجتماعها لمناقشة توصيات اللجنة بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022 فيما يخص "وزارة الخارجية".

تكمل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب ابراهيم الهنيدي، استمرار نظر مشروع القانون المقدم من النائبة عبلة الهواري، وستون نائبًا آخرون، بتعديل المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن قانون تنظيم الخبرة أمام جهات جهات القضاء، بالاشتراك مع لجنة الخطة والموازنة .

الخطة والموزانة

كما تستكمل لجنة الخطة والموزانة عقد اجتماعها، برئاسة اتلنائب فخري الفقي ، لمناقشة موازنة البرامج الأداء للعام المالي 2021/2022، للوزارات والجهات التابعة والجهات المستقلة المخاطبة بتنفيذ موازنة البرامج والأداء .

كما تناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الاجل (2018/2019- 2021/2022) وكذلك نظر وتدارس تقرير مجلس الشيوخ عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن ذات السنة وفي ضوء تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار

كما تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ،برئاسة النائب أحمد سمير نظر طلب الإحاطة المقدم من السيدة النائب /شيرين القشاش، بشأن تأخر صرف أسهم العاملين بشركة غزل شبين الكوم، حيث تم الإفادة من وزارة قطاع الأعمال بأن حقوق العاملين تم تحويلها إلى وزارة المالية.

كما تنظر طلب الإحاطة المقدم من النائب إحسان شوقي عبد السلام، بشأن استثناء المجمعات الاستهلاكية من إخلاء أماكنهم نظراً للدور الخدمي والاقتصادي الذي تقدمه وخاصة بعد الحكم بعدم دستورية الامتداد القانوني لعقود الإيجار للأشخاص الاعتبارية.