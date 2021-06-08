«قتل أخوه ودبح أمه علشان الميراث».. دوت الخليج يكشف تفاصيل مذبحة «الصف» بالجيزة

/635041/قتل-أخوه-ودبح-أمه-علشان-الميراث-تحيا-مصر-يكشف-تفاصيل-مذبحة-الصف-بالجيزة

أنهى شاب حياة أخيه، وأصاب والدته وشقيقه الثاني، أثناء مشاجرة بينهم، بسبب الميراث في الصف بمحافظة الجيزة، وعلى الفور تم نقل جثة الضحية إلى المشرحة، والمصابين إلى المستشفى لتلاقي العلاج اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تفاصيل الجريمة

ترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقت غرفة إدارة النجدة بالجيزة، بقيادة اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية مدير الأمن ، بلاغا بوقوع مشاجرة بين أفراد عائلة واحدة وسقوط قتيل ومصابين، و انتقل على الفور رجال قسم شرطة الصف إلى محل البلاغ بقرية "طرخان" بدائرة المركز لكشف غموضها وملابساتها.

مباحث الصف تكشف المعاينة الأولى

وكشفت المعاينة الأولية لرجال مباحث الصف، العثور على جثة شخص، وإصابة ربة منزل ونجلها، وأكدت التحريات أن المتهم نجل الضحية وشقيق الآخرين، ونشبت بينهم مشاجرة بسبب مشاكل على الميراث، استخدم فيها المتهم سلاح أبيض وتعدي عليهم بالطعنات، وتم ضبط المتهم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وتباشر النيابة التحقيق.

صت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.