/635048/اعرف-موعد-مباراة-الأرجنتين-ضد-كولومبيا-والتفاصيل

تنطلق صافرة بداية مباراة منتخب الأرجنتين وكولومبيا، غداً الأربعاء، في لقاء الجولة الثامنة من دور المجموعات لتصفيات كأس العالم قطر 2022، لقارة أميركا الجنوبية، ويشهد علي اللقاء ملعب متروبوليتانو.

شهدت القائمة غياب باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس، وذلك رغم أنه لا يعاني من أي إصابة في الوقت الراهن، وبالتالي فإن قرار الاستبعاد يعود لأسباب فنية فقط.

وحتى هذه اللحظة ما زال موقف باولو ديبالا غير واضحاً من المشاركة في بطولة كوبا أميركا التي ستنطلق في 14 من شهر يونيو الجاري، أي بعد أسبوع واحد فقط من مباراة كولومبيا، فلا أحد يعلم إن كان سكالوني المدير الفني للمنتخب سيجري تغييرات على القائمة الحالية أم سيخوض البطولة بنفس الأسماء بدون أي تعديل.

وشهدت القائمة عودة كينج أجويرو مهاجم مانشستر سيتي رغم أنه لم يخض الكثير من المباريات في الآونة الأخيرة، وهناك تراجع واضح في مستواه خلال الموسم الحالي.

يدخل المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي المباراة بقائمة مدججه بالنجوم حول العالم من جميع الأندية.

قائمة منتخب الأرجنتين

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز، أجوستين مارتشيسين وخوان موسو.

خط الدفاع: نيكولاس أوتاميندي، خيرمان بيتزيلا، ليسنادرو مارتينيز، كريستيان روميرو، خوسيه بالومينو، لوكاس كوارتا، ناويل مولينا، خوان فويث، ماركوس أكونيا ونيكولاس تاليافيكو.

خط الوسط: ليناردرو باريديس، إزيكييل بالاسيوس، إيميليانو بوينديا، جيوفاني لو سيلسو، رودريجو دي باول، آنخيل دي ماريا، نيكولاس دومينيجيز وجيدو رودريجيز.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، سيرجيو أجويرو، لاوتارو مارتينيز، آنخيل كوريا، خواكين كوريا، لوكاس أوكامبوس، لوكاس ألاريو، أليخاندرو جوميز ونيكولاس جونزاليس.

وجاءت قائمة منتخب كولومبيا في البطولة كالتالي

خط الدفاع: دافينسون سانشيز - ييري مينا - جون لوكومي - كارلوس كويستا - ويليام تيسيو - أوسكار موريو - يايرو مورينو - خوان كوادرادو - دانييل مونيوز - ستيفان ميدينا.

خط الوسط: جيفرسون ليرما - ويلمار باريوس - ماتيوس أوريبي - جوستافو كويار - بالدوميرو بيرلازا - سيباستيان بيريز - لويس دياز - إدوين كاردونا.

خط الهجوم: خامينتون كامباز - دوفان زاباتا - لويس مورييل - سانتوس بوري - ألفريدو موريلوس - ميجيل بورخا.

شهدت قائمة المنتخب الكولومبي علي غياب لاعب إفرتون الإنجليزي جاميس رودريجيز، ولاعب الفريق الإسباني ريال مدريد.