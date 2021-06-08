"انقذوا رشيد" يتصدر تويتر.. قصة مؤلمة لطفل مصاب بـ"الضمور"

/635049/انقذوا-رشيد-يتصدر-تويتر-قصة-مؤلمة-لطفل-مصاب-بـالضمور

تفاصيل جديدة مثيرة عقب تفاعل عشرات الآلاف مع دعوات التبرع لأسرة الطفل ثارت ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي، سرعان ماتحولت إلى موجة تعاطف جارفة، مع حالة الطفل "رشيد" المصاب بمرض نادر في هيئة ضمور في العضلات، وسرعان ما تطور الأمر إلى "هاشتاج إلكتروني" في هيئة مظاهرة دعم وتأييد وحشد للتبرعات من أجل الطفل وأسرته.

هاشتاج انقذوا رشيد

بذل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية، جهودا مكثفة من أجل نشر قصة الطفل رشيد، والتوعية بالإجراءات المطلوبة لإنقاذ حياته والتكفل بعلاجه، فمن خلال منصات مختلفة آخرها تويتر وفيس بوك، والذي تفنن خلاله النشطاء في الكشف عن المعاناة المرضية التي لحقت بطفل لا يتعدى العامين من عمره، لكن المرض النادر عرف الطريق إلى جسده الصغير، في محاولات من والدته لإغاثته من مرض ربما يجعله قعيدًا طيلة حياته.

الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أدى تفاعلهم مع القصة إلى ظهر مزيد من تفاصيلها إلى النور، ويتضح أن الطفل بحاجة إلى حقنة تستخدم مرة واحدة بالعمر يصل سعرها إلى 35 مليون جنيه، حتى يستطيع مواصلة حياته بعدما أصيب بمرض جيني نادر وهو ضمور العضلات الشوكي SMA.

تطورات سريعة حول الطفل رشيد

نظرا لسرعة وفعالية وتأثر مواقع التواصل الاجتماعي، أحتشد عشرات الآلاف ممن أبدوا تعاطفهم مع قصة رشيد، وبدؤوا في التحرك الفعلي من أجل جمع التبرعات، وفي أثناء ذلك خرجت والدة رشيد لتعبر عن عميق أمتنانها ا من أجل مشاعر الجميع وتوضح مزيد من متطلبات إتمام الأمر.

اجتياح هاشتاج "انقذوا رشيد" لموقع تويتر، أظهر التطورات التي تتعلق بجوانب القصة، والتي تشير إلى أن جمع والحصول على التبرعات لايتم بتلك السهولة، حيث علقت والدة الطفل رشيد، قائلة: «سمعت عن جروبات كتير بتحاول تجمع تبرعات. الحقيقة أنا بشكركم كلكم على مشاعركم وإصراركم عالمساعدة، بس الحقيقة إحنا لسه ماخدناش قرار في جمع التبرعات. الموضوع ده له أبعاد قانونية لازم تتاخد في الاعتبار. بالتالي لو في أي مبادرة أو نية من طرفنا لجمع التبرعات هانعلن عنها بشكل رسمي على صفحتي أنا وزوجي وعن طرق التواصل معنا».

وبعدها روت والدة الطفل رشيد، مرض ابنها المرض، الذي شخص بضمور العضلات الشوكي: «رشيد ابني تم تشخيصه مؤخرًا بمرض جيني نادر اسمه ضمور العضلات الشوكي Spinal Muscular Atrophy-معروف بالSMA نسبة انتشاره 1:10000 في الأطفال.. المرض دة بيأثر على الخلايا المسؤولة عن الحركة وبيضعف الأطراف فابني مش هيقدر يقف ولا يمشي».

التوعية الطبية حول ضمور العضلات

ساهم انتشار الهاشتاج الخاص بالطفل رشيد، بمزيد من التعريف بحالته والتوعية الطبية بها، حيث نشر رواد مواقع تويتر وفيس بوك، تعريف الدكتور أحمد كامل، استشاري أمراض المخ والأعصاب، المرض بأنه حالة جينية تتلخص في ضعف وضمور العضلات الإرادية التي تستخدم في الحركة والأقرب إلى الجذع من الأطراف، والسبب في ذلك هو فقد الخلايا العصبية التي تتحكم في حركة العضلات إلى التغذية العصبية، ما يجعلها تصاب بالضمور والضعف.

ووفقا لما تناقله نشطاء موقع تويتر على لسان استشاري المخ والأعصاب، فإن هذا النوع يشخص من بداية الشهر السادس للطفل، ويحتاج إلى المساعدة للقدرة على الجلوس والوقوف، بسبب ضعف عضلاته، وأيضًا يوجد رعشة في عضلات يديه ورجليه، ووفقًا لـ«كامل»، فإن الطفل في يعيش لمرحلة العشرينات أو الثلاثينات من عمره لكن تسوء الحالة مع تقدمه في العمر، وأيضًا يصاب بالإنحناءات في العمود الفقري.