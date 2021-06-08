محمد سعفان يستعرض أمام مؤتمر العمل الدولى جهود مصر للتعامل مع أزمة كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، فى كلمة مصر أمام ممثلى "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" 187 دولة أعضاء فى منظمة العمل الدولية: "أصبحنا بحاجة ماسة إلى تبادل الأفكار والرؤى واستعراض الجهود المبذولة والخبرات على نحو أكبر مما سبق حتى يُمكننا عبور نفق تلك الأزمة"، مشددًا على أنه كان لازمًا على الدول اتخاذ إجراءات للتعامل بمُختلف جوانبها لحماية المجتمعات، وتحفيز الاقتصاد، وحماية حقوق العمال.

وأكد وزير القوى العاملة، أن مصر اطلعت باهتمام بالغ على تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاى رايدر المقدم للمؤتمر تحت عنوان "العمل فى زمن كوفيد"، فضلاً عن مشروع الوثيقة الختامية للمؤتمر بشأن الاستجابة العالمية من أجل انتعاش مُتمحور حول الإنسان للخروج من أزمة هذه الجائحة.

وكشف الوزير، فى أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات مُحددة بهدف التعامل مع تلك الأزمة بمختلف جوانبها لتحقيق التوازن بين الاعتبارات الصحية المُلحة والحفاظ على الوضع الاقتصادى قدر الإمكان، مشيرًا إلى أن مصر اتخذت تدابير احترازية فى أماكن العمل، ودعم القطاع الخاص بحزمة من المحفزات، ودعم العمالة غير المنتظمة بجميع فئاتها، فضلاً عن تكثيف جهود الحماية الإجتماعية.

وأكد أنه حرصاً على الامتثال لمعايير العمل الدولية وإيماناً بالدور المهم فى تنمية الاقتصادات الوطنية وجذب الاستثمارات، انضمت مصر إلى أربعة وستين اتفاقية عمل دولية، معربا عن سعادته أن يعلن من خلال المؤتمر أن الحكومة المصرية بدأت فى اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية بشأن الانضمام إلى اتفاقية العمل البحرى لعام 2006، فضلاً عن إجراء الدراسات القانونية بالتنسيق مع مكتب العمل الدولى للعديد من اتفاقيات العمل الدولية الأخرى.

وقال سعفان: "قطاع الزراعة فى مصر من دعائم الاقتصاد المصرى منذ الأزل، ويعمل به ملايين المصريين ويعتمدون عليه فى حياتهم المعيشية، ويتعرض هذا القطاع حاليًا إلى تحدى كبير بسبب استمرار الحكومة الإثيوبية فى تعنُتها فى سياستها المائية، وعدم قبول أى حوار هادف يحقق مصالح جميع الأطراف ".

وأشار الوزير، إلى أن هذا الإجراء الفردى يحمل فى طياته آثار اجتماعية واقتصادية كارثية على مصر والسودان فيما يتعلق ببوار الأراضى الزراعية وفُقدان مئات الآلاف من الوظائف فى القطاع الزراعى وتعرُض أمنهما المائى للخطر، مما سيؤدى إلى تصعيد التوترات فى جميع أنحاء شرق إفريقيا والقرن الإفريقى والذى بدوره سيُشكل تهديدًا خطيرًا للسلام والأمن الدولى.

ودعا المجتمع الدولى إلى حث الحكومة الأثيوبية إلى التحلى بالمسؤولية وإبرام اتفاقية مُلزِمة تسترعى مصالح الدول الثلاث وعدم اتخاذ أى إجراءات من جانب واحد.

وحول القضية الفلسطينية، قال وزير القوى العاملة، إن تدهور الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية ما زال يُمثل مصدر قلق وانشغال كبيرين يتنافى وأبسط الحقوق الأساسية للإنسان، مضيفًا: "لدينا إدراك تام بأن الحل الأمثل للقضية الفلسطينية هو إقامة الدولتين".

وطالب الوزير، المجتمع الدولى التحرك الحقيقى لحماية شعب فلسطين الذى يتعرض لجرائم ممنهجة تستهدف إلحاق ضرر بالغ فى الأرواح والأموال وهو ما يتنافى مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية فى مصر تشدد على استمرار بذل الجهود المصرية الواجبة فى سبيل التهدئة، وإيقاف جميع الممارسات غير الشرعية ضد الشعب الفلسطينى والأراضى المحتلة الأخرى.

وفى ختام كلمته قال الوزير: "لا يسعُنى إلا أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير لفريق عمل مكتب العمل الدولى على الجهود المبذولة لإنجاح مؤتمرنا هذا".