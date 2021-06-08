مدبولى يتابع مع وزير الطيران المدنى أعمال التطوير ورفع كفاءة مطار برج العرب

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الطيران المدنى، وفقا لبيان صحفى، إنه تم إنشاء مطار برج العرب الدولى للتخفيف عن مطار الإسكندرية، موضحاً أنه يبعد عن مدينة الإسكندرية بحوالى 49 كم فى الاتجاه الغربى، ويبعد عن مدينة برج العرب نحو 14 كم، وتم افتتاحه فى عام 2010، ووصلت السعة الحقيقية له خلال العام الأول إلى 1.7 مليون راكب سنويا، فيما بلغت السعة الفعلية للمطار 2.8 مليون راكب فى 2018، ومن المتوقع أن تصل إلى 4.8 مليون راكب سنويا فى 2025.

وأضاف الطيار محمد منار عنبة، أنه تم انشاء مبنى الركاب الحالى بمطار برج العرب الدولى بمساعدة مؤسسة التعاون الدولى اليابانى JICA""، مشيرا إلى أن أعمال التطوير تشمل إنشاء مبنى ركاب بمساحة اجمالية حوالى 34,100 متر مسطح ليسع 4 ملايين راكب سنويا، وإنشاء مدرج الطائرات "ترماك" ويسع 20 طائرة متوسطة الحجم بمساحة إجمالية حوالى 100 ألف مسطح، وكذلك طرق تصل بين الترماك الحالى والترماك الجديد والممر الحالى مما يزيد من سعة استيعاب الممر الحالى لـ 20 تحركا بدلا من 10 تحركات فى الساعة.

وتابع الوزير، أن أعمال التطوير تشمل إنشاء موقف سيارات يسع ألف سيارة، إضافة إلى مبان خدمية ومناطق تجارية لخدمة المودعين والمستقبلين، وإنشاء محطة صرف صحى ومحطات كهرباء فرعية و خزان للمياه وخلافه، لافتا إلى أن تصميم مبنى الركاب الجديد يجعله أول مبنى صديق للبيئة فى مصر، لوجود استراتيجيات مدروسة لتوفير الطاقة وتقليل انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون.

وعرض وزير الطيران خلال الاجتماع تكلفة المشروع وآليات التمويل، حيث تم توقيع اتفاقية التمويل بين الحكومتين المصرية واليابانية، وتم تسليم الموقع للمقاول، وجار العمل بالمشروع.

كما تتضمن أعمال تطوير مطار برج العرب الدولي، وفقا لما عرضه الوزير، رفع كفاءة الرصيف الأسفلتى للممر الرئيسى، وهو المشروع الذى تشرف على تنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى إنشاء ممر مساعد والوصلات التى تربطه بالممر الرئيسى وموقف طائرات وغرف حراسة.