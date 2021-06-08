العدل تمنح الضبطية القضائية لـ205 من العاملين بصندوق الإسكان الاجتماعى

جدة - نرمين السيد - أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرارا بتخويل 205 من العاملين بصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقار، وكذا بعض العاملين بأجهزة المدن ومديريات الإسكان، صفة مأمورى الضبط القضائى.





ونص القرار المنشور فى الجريدة الرسمية ويحمل رقم 2610 لسنة 2021 فى مادته الأولى على إلغاء قرار وزير العدل رقم 3.586 لسنة 2020، فيما تضمنه من منح بعض العاملين بصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى وبعض العاملين بأجهزة ومديريات الإسكان صفة مأمورى الضبط القضائى. وجاء فى المادة الثانية للقرار "يخول العاملون بصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى وكذا بع العاملين بأجهزة ومديريات الإسكان، بصفتهم الوظيفية، كل فى دائرة اختصاصه، صفة مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2018، بإصدار قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى".

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