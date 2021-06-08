مجلس النواب يناقش قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية اليوم

جدة - نرمين السيد - بدأ المستشار الدكتور حنفى جبالى، أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة مصر والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحى الشامل فى مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكى، الموقع بتاريخى 20 يناير 2021 و21 يناير 2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021.





كما تناقش الجلسة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس مصر رقم 185 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة مصر والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بمبلغ 50 مليون دولار أمريكى للمساهمة فى تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر، الموقعة فى الكويت بتاريخ 27 يناير 2021. وتشهد الجلسة كذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

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