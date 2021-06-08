محافظ القليوبية يتابع استقبال المواطنين بمراكز لقاح كورونا ببنها وطوخ

جدة - نرمين السيد - زار عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مراكز اللقاح بمستشفى الرمد مدينة بنها والوحدة الصحية بمشتهر بطوخ كمراكز لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، تسهيلا على المواطنين، وذلك لمتابعة سير العمل وانتظامه بمراكز تلقى اللقاح.





كما يوجد 7 مراكز أخرى لتلقى اللقاح تم تحديدها بمراكز المحافظة لاستقبال جميع الفئات من المواطنين ومن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المناعية ممن قاموا بتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة وتلقوا رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم وهى "مستشفى كفر شكر ومركز سنديون بقليوب وطبى حجازى بحى غرب شبرا الخيمة والأحراز بشبين القناطر وسندبيس بالقناطر الخيرية وبنك الدم بأسنيت بكفر شكر والحى الثانى بالعبور"، بالإضافة إلى توفير فرق متنقلة أمام الكليات والمدارس.



وأشاد محافظ القليوبية بانتظام سير العمل بالمراكز وإقبال المواطنين على التسجيل والحصول على اللقاح، مشيرا إلى استمرار جهود الفرق الطبية لتطعيم المواطنين وذلك فى إطار اهتمام الدولة بحماية المواطنين والتى وضعتها أولى أولوياتها مقدمًا الشكر للقيادة السياسية على ما توليه من اهتمام كبير بالقطاع الصحى.



وتجدر الإشارة إلى أنه بلغ عدد الحاصلين على اللقاح ما يزيد عن 60 ألف مواطن ومواطنة، موجها وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع المديريات الخدمية لفتح أماكن أخرى للتسهيل على المواطنين للتسجيل على موقع وزارة الصحة.



وأكد أنه تابع انتظام سير العمل ببرنامج التسجيل الخاص بوزارة الصحة وتقديم اللقاح للمواطنين وذلك للفئات المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا من المواطنين الذين سجلوا على الموقع الإلكترونى للوزارة وتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء التطعيم.



كان محافظ القليوبية قد ناشد المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة فى هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع فى التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن "15335".



وأعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا والتعامل الفورى مع أى حالات اشتباه، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهى رقم "01002782373" بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة "114" أو رسائل الواتس آب "01119992624- -01555573040"، ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة "16528" التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg" وأرقام وزارة الصحة والسكان "105" و"15335" والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقى أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقى الرعاية الطبية أو من خلال تطبيق "صحة مصر".

جاءت الجولة بحضور الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة، وأحمد الوزيرى رئيس مدينة طوخ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.