البرلمان يحيل اتفاق قرض مصر والبنك الدولى للجنة المختصة

جدة - نرمين السيد - ويستهدف القرض إعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحى الشامل فى مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكى، الموقع بتاریخى 20/1/21021 و21/1/2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021.
كما يستهدف الاتفاق تمويل اشتراكات غير القادرين فى منظومة التأمين الصحى الشامل، وتأهيل البنية التحتية بالمحافظات التى سيُطبق فيها النظام الجديد، فضلاً عن القيام بالدعم المؤسسى للمنظومة الجديدة 2021.
وأشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إلى أن اللجنة التشريعية أكدت فى تقريرها عدم وجود أى مخالفة للاتفاق للدستور والقانون، وإن إقرار الاتفاق يخضع لمجلس النواب.
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