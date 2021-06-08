جهاز لتشخيص أمراض العيون من صناع الخير وأوركيديا لمستشفى المبرة بالزقازيق

جدة - نرمين السيد - أهدت مؤسسة صناع الخير للتنمية وأوركيديا للصناعات الدوائية، أحدث جهاز تشخيص أمراض العيون لقسم الرمد بمستشفى المبرة للتامين الصحى بالزقازيق ضمن أنشطة مبادرة "عنيك فى عنينا" للحد من العمى برعاية رئاسة مجلس الورزاء وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى وبهدف رفع كفاءة أقسام الرمد بالمستشفيات الكبرى.





وأكد هانى عبد الفتاح، المدير التنفيذى لصناع الخير، أن إهداء صناع الخير وأوركيديا للصناعات الدوائية قسم الرمد بمستشفى المبرة للتأمين الصحى بالزقازيق، أحدث جهاز تشخيص أمراض العيون يأتى ضمن سلسلة إهداءات لأجهزة طبية هى الأحدث من نوعها لدعم أقسام الرمد بالمستشفيات الكبرى وتمكين الفرق الطبية بها من خدمة أكبر عدد ممكن من مرضى العيون وفق أحدث تقنيات طب الرمد فى العالم.

وأشار عبد الفتاح إلى أن جهاز تشخيص أمراض العيون الذى تم إهداءه لقسم الرمد بمستشفى المبرة للتأمين الصحى بالزقازيق هو الأحدث من نوعه من بين أجهزة التشخيص لأمراض العيون المستخدمة فى المستشفيات المصرية وأن خدمات مبادرة "عنيك فى عنينا" لأهالينا فى محافظة الشرقية ونطاق شرق الدلتا ممتدة وتشمل تنظيم سلاسل القوافل الطبية لعلاج أمراض العيون بالقرى الأشد إحتياج وتسليم الأدوية بالمجان وعمل النظارات الطبية وإجراء عمليات جراحات العيون اللازمة بالمجان تماماً.

من جانبها أكدت الدكتورة شيماء صبرى، المدير التنفيذى لمبادرة عنيك فى عنينا، أن المبادرة تدخل عامها الرابع فى حربها على العمى لتصنع نموذجا رائداً للمبادرات الأهلية التى تنجز بشكل فاعل فى تقديم خدمات طبية ذات جودة لمرضى العيون الأكثر إحتياجاً فى قرى مصر ونطاقاتها الجغرافية المتباعدة وبخاصة النائية منها والحدودية والأكثر فقرًا.

وأوضحت صبرى أن عنيك فى عنينا، سبق لها تقديم أحدث أجهزة التشخيص والجراحة لعدد من المستشفيات الكبرى فى المحافظات المختلفة منها إهداء أقسام الرمد بمستشفيات جامعة سوهاج جهاز لقياس مجال الإبصار، كذلك إهداء أقسام الرمد بمستشفيات جامعة القاهرة "القصر العينى" جهاز تشخيص أمراض العيون، وإهداء أقسام الرمد بمستشفيات جامعة طنطا أحدث جهاز ميكروسكوب جراحى، وإهداء أحدث أجهزة التشخيص لمستشفيات الرمد الكبرى بعواصم عدد من المحافظات، منها مستشفى رمد دمنهور، ومستشفى رمد طنطا، ومستشفى رمد كفر الشيخ، وبعض أقسام الرمد بمستشفيات جامعة الأزهر بالمحافظات.

وأكدت أن المبادرة مستمرة فى استهداف رفع كفاءة أقسام الرمد بكبريات المستشفيات المصرية حيث من المتوقع تزويد أقسام الرمد بعدد من المستشفيات الجامعية والعامة فى نطاق الصعيد قريباً.