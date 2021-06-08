وزير القوى العاملة في الاجتماع الأسبوعي: زيارة أسبوعية لمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية

عقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اجتماعه الأسبوعي مع قيادات ورؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ، فى إطار الاجتماعات الدورية التى يعقدها الوزير أسبوعيا مع رؤساء الإدارات المركزية وقيادات ديوان عام الوزارة لمتابعة ملفات عمل الوزارة خاصة ملفي الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة ، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد بالوزارة ومديريات القوي العاملة بالمحافظات.

تابع الوزير خلال الاجتماع المستجدات في مبنى وزارة القوى العاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، حيث اكتملت المبانى والتأسيسات بنسبة 90 % بالمبنى ، وتستكمل التجهيزات ، كما وجه بعمل زيارة أسبوعية لمقر الوزارة ، من خلال الإدارة المختصة للوقوف على آخر المستجدات والاحتياجات النهائية من التجهيزات وغيرها قبل انتقال العاملين إليها.

وشدد الوزير على ضرورة استكمال قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بالمحافظات من أرض الواقع ، ومتابعة التسجيل في مواقع المشروعات القومية الكبري ، وتنقيح قاعدة البيانات المسجلة بمديريات القوى العاملة بالمحافظات ، حتى يتم البدء في الرعاية الكاملة لتلك الفئة .

وأكد الوزير على الاستعداد لانتخابات التنظيمات النقابية للعام المقبل ، وتجهيز المنظومة المعدة لذلك ، وتنقيح بيانات المنظمات النقابية عليها ، والتواصل مع النقابات للوقوف على مشكلاتها وتذليل الصعوبات التي تواجهها .