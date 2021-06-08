وزير التعليم العالي ورئيس جامعة حلوان يتفقدان لجان امتحانات نهاية العام ويفتتحان...

تفقد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي يرافقه د. ماجد نجم رئيس جامعة حلوان لجان امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثانى بمبنى الامتحانات بالجامعة، وذلك للتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية و سير العملية الامتحانية

و قد أشاد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى و البحث العلمى بالتزام الطلاب بالإجراءات الوقائية و بتنفيذ الجامعة لعمليات التطهير والتعقيم مؤكدًا على وضع وزارة التعليم العالي لإجراءات صارمة حرصا على سلامة الطلاب والمراقبين و جميع المشاركين فى أعمال الامتحانات، كما أثنى على تجاوز الجامعات للعديد من الصعاب وإجراء الامتحانات في ظل مواجهة جائحة كورونا.

وقد أكد د. ماجد نجم على انتظام سير امتحانات الفصل الدراسى الثانى على مستوى كليات الجامعة، موضحًا أنه يتم تنظيم عملية دخول الطلاب من بوابات الحرم الجامعي بسهولة ويسر، والتأكد من ارتداء الكمامة، بالإضافة إلى متابعة قياس درجات الحرارة عند بوابات الدخول و عند لجنة الامتحانات، و الالتزام بالتباعد الاجتماعى مع منع التكدس والتزاحم بالطرقات وساحات الانتظار بالجامعة والتوجه مباشرة إلى لجان الامتحانات .

وعلى صعيد آخر قام د. عبد الغفار و د. ماجد نجم بافتتاح مركز الاختبارات الإلكترونية (القطاع الطبي)، والذي يستوعب (١٠٥٠) طالبًا وطالبة، بواقع (٨) قاعات بكلية الطب بإجمالي ٦٥ جهازا، و(٩) قاعات بكلية التمريض بإجمالي ٤٠ جهازا، وتحتوي هذه المعامل على أجهزة حاسب آلي وسيرفرات ومنظومة إنذار وإطفاء حريق، و ٣٠ كاميرا مراقبة لكل قاعة، وانترنت هوائي، بالإضافة إلي أنظمة حماية لغرف السيرفرات ويأتي ذلك في ظل سعي جامعة حلوان إلى التحول الرقمي وتطبيق منظومة الاختبارات الإلكترونية وخاصة في ظل جائحة كورونا، بالإضافة إلى أهمية هذه الاختبارات في معرفة مستوى الطلاب وتصنيفهم إلى مجموعات و تسهيل عملية إجراء التحليلات الإحصائية، ومنع الغش وتحقيق الشفافية، والاستفادة من الاختبارات الإلكترونية كبديل للاختبارات الورقية التقليدية باعتبارها إحدى الوسائل الحديثة لقياس وتقييم مخرجات العملية التعليمية باستخدام الحاسب الآلي والأجهزة الذكية المحمولة وتتميز بالمرونة والكفاءة مما يسهم في تطوير العملية التعليمية وفقا لخطط وزارة التعليم العالي ويتوافق ذلك مع الخطط الاستراتيجية للدولة فى هذا الشأن.

حضر الجولة والافتتاح د. هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمى، و د. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة. و د. حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود. منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود. ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبعض من السادة عمداء الكليات والسادة الوكلاء.