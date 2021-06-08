مواصلة فتح معبر رفح لليوم 24 لاستقبال المصابين وإدخال المساعدات ومعدات ومواد...

واصلت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري استثنائيا اليوم الثلاثاء ، ولليوم 24 على التوالي لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة وعبور العالقين من الجانبين، ولإدخال المساعدات ومعدات ومواد إعادة الإعمار والطواقم الفنية المصرية إلى قطاع غزة، وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية.

وأكدت المصادر المسئولة عن تشغيل المعبر استمرار فتح المعبر اليوم لاستكمال استقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة من القادمين من قطاع غزة وعبور العالقين من الجانبين والحالات الانسانية، وكذا لإدخال المساعدات الإنسانية ومعدات وآليات ومواد إعادة الإعمار وطواقم العمل المصرية إلى القطاع، مشيرة إلى تواجد جميع الأطقم الإدارية والطبية بالمعبر لتيسير دخول الجرحى والمصابين ومرافقيهم وعبور العالقين والحالات الإنسانية، وإدخال المساعدات والمعدات، إلى جانب توفير عدد من سيارات الإسعاف المجهزة لنقل الجرحى والمصابين ومرافقيهم إلى المستشفيات المصرية؛ لتلقي العلاج طبقا لحالاتهم، وأن هناك استعدادات تامة لاستقبال أي عدد من الجرحى والمصابين وتيسير نقلهم للعلاج.