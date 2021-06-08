دوت الخليج يرصد ردود فعل الطلاب حول امتحانات الثانوية العامة

/635063/تحيا-مصر-يرصد-ردود-فعل-الطلاب-حول-امتحانات-الثانوية-العامة

أنهى طلاب الشهادة الإعدادية من امتحان مادة الجبر والإحصاء بمحافظة الجيزة، حيث أعربوا عن رضاهم عن مستوي الامتحان، الذي جاءت أسئلته في مستوي الطالب المتوسط، كما لم يتضمن الامتحان أسئلة غير مباشرة سوي في جزئيتين.

وقالت حبيبة عبد الله ، وإسراء جمال، إن الامتحان سهل ومباشر، وجاءت جميع المسائل من داخل الكتاب المدرسي، وفى مستوى الطالب المتوسط.

بينما قالت أسماء أحمد، أن سهولة امتحان الجبر، عوض صعوبة امتحان اللغة العربية، لافتا إلى أن جميع المسائل مباشرة وسهلة الحل .

الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعى

وكانت الامتحانات قد شهدت أيضا، تداول للاسئلة علي مواقع التواصل الاجتماعي" الفيس بوك" لليوم الرابع علي التوالي.

يذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية قد انتهت في جميع محافظات الجمهورية، باستثناء محافظات الجيزة و كفر الشيخ والاسماعيلية والمنوفية و الاسماعيلية، حيث تنتهي الامتحانات في تلك المحافظات مع نهاية الأسبوع الجاري.

1.4 مليون طالب وطالبة بامتحانات الثانوية العامة

الجدير بالذكر، أن امتحانات الشهادة الإعدادية يخوضها الي مستوى الحمهورية ما يصل إلي ١.٤ مليون طالب وطالبة، وسط اجراءات احترازية مشددة للوقاية من تداعيات جائحة فيروس كورونا المعروف باسم " كوفيد-١٩"، علما أن الاسئلة تأتي من منهج الفصل الدراسي فقط ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، و الدرجة النهائية للامتحان هي ٢٨٠ درجة.